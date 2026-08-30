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Căpitan nou la FCSB după ce Florin Tănase a fost exclus din lot: „Dintre ei 4 se va alege”. Exclusiv

După ce Florin Tănase a fost exclus din lot, chiar înainte de meciul cu UTA Arad de la Târgoviște, FCSB va avea un nou căpitan. Jucătorii dintre care se va alege noul „lider” al roș-albaștrilor.
Adrian Baciu
30.08.2026 | 12:18
Capitan nou la FCSB dupa ce Florin Tanase a fost exclus din lot Dintre ei 4 se va alege Exclusiv
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Cine va fi noul căpitan de la FCSB după ce Tănase a fost exclus din lot. Sursa foto: colaj Fanatik
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Odată cu excluderea lui Florin Tănase din lot, eveniment care a avut loc chiar înainte de meciul cu UTA Arad de la Târgoviște, FCSB va avea un nou căpitan. Care e lista de jucători dintre care se va alege noul „lider” al roș-albaștrilor. Liderul fanilor fostei campioane, Gigi Mustață, a venit cu informații importante privind modificările de la FCSB.

Cine va fi căpitan la FCSB după ce Florin Tănase a fost exclus din lot

Duminică, 30 august 2026, de la ora 21:00, FCSB este gazdă la Târgoviște, pe Stadionul „Eugen Popescu”, în meciul cu UTA Arad. Echipa lui Marius Baciu (51 de ani) are nevoie de victorie pentru a egala la puncte rivala din Capitală, Dinamo, în fruntea ierarhiei SuperLigii. Roș-albaștrii au 11 puncte în acest moment, în timp ce „câinii”, după remiza de la Arad cu Corvinul, au ajuns la 14.

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Lucrurile în sânul formației lui Baciu sunt destul de tensionate în această perioadă. Așa cum FANATIK a dezvăluit duminică, doi grei ai vestiarului, Florin Tănase (31 de ani) și Vali Crețu (37 de ani) au fost excluși din lot pentru duelul care va avea loc la Târgoviște. Veteranul din defensivă s-a și despărțit de club. În aceste condiții, FCSB va avea un nou căpitan.

Intrat la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord FCSB, Gheorghe Mustață, a dezvăluit faptul că, în acest moment sunt 4 jucători dintre care urmează să se aleagă noul căpitan. Aceștia sunt Joyskim Dawa, David Miculescu, Ștefan Târnovanu și Juri Cisotti. De altfel, fotbaliștii enumerați au participat, sâmbătă seara, la o întâlnire cu reprezentanții fanilor, la care au participat Marius Baciu, MM Stoica.

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Jucătorii care au venit acolo (n.r. la întâlnirea de sâmbătă, 29 august) au confirmat că se vor schimba lucrurile în bine. (n.r. Au fost acolo Dawa, Miculescu, Cisotti și Târnovanu). Dintre cei patru se va alege care va fi următorul căpitan al echipei”, a spus șeful fanilor roș-albaștrilor, la FANATIK SUPERLIGA. Întrebat dacă fanii nu l-au cerut pe Florin Tănase la aceste discuții, Mustață a spus că galeria nu a avut această pretenție. Marius Baciu și cei din staff au ales jucătorii.

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Liderul Peluzei Nord FCSB: „Marius Baciu să ia măsurile care se cuvin, indiferent de nume!”

Liderul Peluzei Nord FCSB, Gheorghe Mustață, îi dă credit total antrenorului Marius Baciu (51 de ani) atunci când vine vorba de disciplina la echipă. „Antrenorul decide și sper să o țină așa Marius Baciu și să ia măsurile indiferent de nume. Să ia măsurile care se cuvin și care se impun la o echipă. În momentul în care ai dat de indisciplină la echipă, în momentul ăla s-a stricat atmosfera la echipă și toată lumea face ce vrea.

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Din punctul meu de vedere, pe care l-am și spus aseară și i-am spus lui Marius Baciu, indiferent de situație, nu trebuie să țină cont de nume și de absolut nimic, dacă se vrea disciplină la echipă și se vrea colegialitate”, a mai punctat Mustață.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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