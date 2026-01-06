Căpitan-surpriză la Dinamo! Decizia antrenorului a provocat un scandal-monstru în vestiar: „Toată lumea a rămas blocată”

ADVERTISEMENT

Ricardo Grigore a povestit la FANATIK DINAMO cum a ajuns să fie căpitan la clubul său de suflet. a relatat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în vestiar după ce Adrian Mihalcea a luat o decizie importantă.

Cum a ajuns Ricardo Grigore căpitan la Dinamo

Ricardo Grigore și-a petrecut cea mai mare perioadă a carierei la Dinamo, clubul la care a reușit să fie și căpitan într-o perioadă extrem de dificilă. Cu toate astea, fotbalistul crescut de clubul din Ștefan cel Mare a avut parte de unul dintre cele mai importante momente din carieră după ce Adrian Mihalcea i-a dat banderola de căpitan.

„Îmi aduc aminte primul meci cu banderola pe mână. Era un meci cu Sepsi în pandemie, primul meci acasă. Am fost destul de emoționat, pentru că nu mă așteptam să fiu căpitan. Mă pregătisem foarte bine în acea perioadă și vestea a venit la ședința care a avut loc înainte cu 2 ore de meci. Domnul Adi Mihalcea a avut încredere în mine și m-a împins de la spate. Când a spus ‘Ricci căpitan astăzi’ toată lumea a rămas blocată”, a povestit Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

De ce s-a supărat Puljic după ce a pierdut banderola

După decizia antrenorului, că a trăit un moment special care l-a emoționat, însă care a fost distrus de tensiunile din vestiar. Căpitanul de atunci, Puljic se supărase pe Adrian Mihalcea din cauza lipsei de comunicare.

„A fost și o mică neînțelegere pentru că Puljic era căpitan la momentul acela. A fost doar o chestie de comunicare între el și antrenor, dar el nu avea nimic împotrivă că mi-a dat banderola. Au fost niște momente mai tensionate în vestiar, dar pe mine m-a emoționat. Pentru că era unul din obiectivele mele și visul meu să fiu căpitan la echipa mare și s-a îndeplinit. Momentul mi-a dat aripi, dar au fost tăiate repede pentru că țin minte că nu eram bine deloc nici eu și nici echipa”, a spus fostul căpitan de la Dinamo.

Ricci Grigore, povestea circului de la Dinamo

Ricci Grigore a mărturisit că a fost o perioadă extrem de grea pe care a trăit-o la Dinamo din cauza tensiunilor din vestiar, dar mai ales a problemelor de la club din perioada pandemiei. În final, fostul căpitan i-a mulțumit lui Adrian Mihalcea pentru oportunitate și pentru încredere.

„Înaintea meciului cu Sepsi echipa a stat 7 zile acasă. A fost un circ și o bătaie de joc ce s-a întâmplat la momentul acela. Nu îmi place să îmi aduc aminte, dar am trăit niște momente de circ. Ne-au trimis pe toți acasă pentru că magazionerul ar fi avut covid, dar fără vreun simptom. Testul s-a repetat abia după câteva zile, a fost greu.

Făcusem o pregătire foarte bine, ne-au pus în case și la primul antrenament după 7 zile eram leșinați toți. Ne sufocam la ceva foarte simplu, unde nu aveam intensitate. Am avut și ghinion la cel meci, pentru că venise un potop de ploaie la 28-30 de grade. Nu mai puteai să controlezi nimic. Am fost mândru și sunt recunoscător pentru că domnul Mihalcea a avut încredere în mine”, a mai spus Ricci Grigore la FANATIK DINAMO.