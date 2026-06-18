Căpitanul crescut de FCSB, anunțat azi la alt club! Revoluție în lot: transferă o echipă întreagă

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Cea mai spectaculoasă promovare în Liga 2 a fost reușită de Cetatea Suceava. Echipa lui Petre Grigoraș se schimbă din temelii în această vară. Moldovenii l-au adus pe căpitanul crescut de FCSB și nu se opresc aici. Ce se întâmplă la echipa proaspăt ajunsă în eșalonul secund în această vară.

Matei Manolache, căpitanul FCSB-ului la tineret, a semnat cu Cetatea Suceava

Cetatea Suceava, echipa preluată în iarnă de antrenorul Petre Grigoraș (61 de ani), când se afla la opt puncte în spatele Humorului, a avut un parcurs de senzație în primăvară. Acum, echipa trece printr-o adevărată revoluție.

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Conform jurnalistului , Cetatea a transferat într-o singură zi 5 jucători noi, urmând să mai aducă alți 7. Cei veniți inițial sunt Cătălin Golofca, Vlad Cimbru, Stejărel Vișinar, Alin Burdeț și Matei Manolache. Ultimul este un nume extrem de interesant, fiind fost căpitan la echipa de tineret a FCSB-ului.

Matei Manolache, care a jucat recent sub formă de împrumut la Gloria Bistrița, chiar debuta în SuperLiga pentru formația bucureșteană în luna mai 2025. Mai exact, înlocuindu-l pe Mihai Lixandru.

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Gigi Becali fusese impresionat de Matei Manolache

Sezonul 2024-2025 a fost unul de vis pentru FCSB. Atunci, nu doar că echipa de seniori câștiga a doua oară consecutiv SuperLiga, ci până și micii „roș-albaștrii” au dominat Liga de Tineret, pe care au câștigat-o la rândul lor și au evoluat ulterior în UEFA Youth League.

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„Meme zicea de unul de 16 ani (n.r. – Dăncuș), dar mie mi-a plăcut de ăla de 18 ani (n.r. – Manolache). Ăla mi-a plăcut mie foarte mult, Manolache. Dar Mihai zice de Dăncuș, care are 16 ani”, mărturisea Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, mai 2025.