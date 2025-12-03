Căpitanul FCSB-ului din dezastrul de la Arad a sunat mobilizarea pentru derby-ul cu Dinamo: „Trebuie să facem asta”

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit un eșec dur la Arad, 0-3 cu UTA, și și-a complicat serios situația în grupa B a Cupei României Betano, având nevoie de un succes în februarie pe terenul Universității Craiova pentru a spera la o calificare în sferturi. Alexandru Pantea, care a purtat banderola de căpitan a campioanei în eșecul de la Arad, a tras concluziile la finalul partidei

Ce a declarat Alexandru Pantea după UTA – FCSB 3-0

Formula experimentală a celor de la FCSB a fost dominată de gazde în prima jumătate de oră, iar situația campioanei s-a complicat serios în minutul 33, când Robert Necșulescu a văzut cartonașul roșu pentru o intrare asupra lui Benga. „Centralul” George Roman a arătat inițial doar un cartonaș galben, însă și-a modificat decizia după ce a urmărit faza pe monitorul VAR. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a rezistat până la pauză, însă în partea secundă arădenii au reușit să marcheze de trei ori, prin Costache, Coman și Alomerovic.

ADVERTISEMENT

Deși pe gazon s-au aflat mai mulți fotbaliști experimentați, printre care și Vlad Chiricheș, Alexandru Pantea a fost căpitanul celor de la FCSB la Arad. La final, tânărul fundaș a vorbit despre eșecul dur al campioanei. „Nu a fost o partidă foarte bună pentru noi. Trebuie să strângem rândurile pentru că ne așteaptă un meci foarte greu cu Dinamo.

Trebuie să ne luăm revanșa. Trebuie să luăm cele trei puncte. Îi așteptăm pe fani în număr cât mai mare. (n.r. mai sunt șanse la calificarea în Cupă?) Șanse sunt la calificarea în Cupa României. Trebuie să punem capul în pământ și să avem altă atitudine”, a afirmat acesta, conform .

ADVERTISEMENT

Cum se poate califica FCSB în sferturile Cupei

FCSB are 3 puncte în grupa B, după succesul obținut în prima etapă contra celor de la Gloria Bistrița, 3-1, iar campioana are în continuare șanse la o calificare în sferturi, chiar și după . În ultima etapă, care se va disputa în februarie, formația „roș-albastră” va juca pe terenul Universității Craiova. În cazul în care gruparea din Bănie nu va pierde în meciul de joi seară cu Petrolul, s-ar califica în sferturi cu o victorie pe „Ion Oblemenco”, indiferent de celelalte rezultate din ultima rundă.

ADVERTISEMENT

Dacă „lupii galbeni” se vor impune pe „Ilie Oană” împotriva Universității, șansele campioanei scad considerabil. În acel scenariu, FCSB ar avea nevoie de un succes la Craiova, combinat cu un pas greșit al Petrolului sau al UTA-ei, în contextul în care aceste două formații vor juca în ultima rundă contra unor echipe din ligile inferioare, Sănătatea Cluj, respectiv Gloria Bistrița.