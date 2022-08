Florin Tănase, mesaj special la despărțirea de FCSB: “Se încheie o etapă minunată din viața mea”. A fost prezentat oficial la Al Jazira

FANATIK a anunțat în exclusivitate că în Emiratele Arabe Unite.

Florin Tănase, mesaj emoționant pentru suporterii FCSB: „Vă mulțumesc, vă îmbrățișez şi continuați să iubiți echipa noastră de suflet”

Fostul căpitan al FCSB plecat deja în Emiratele Arabe Unite, însă nu înainte de a transmite un ultim mesaj tuturor celor care l-au susținut și i-au fost aproape.

chiar și la plecarea de la FCSB: „După șase ani mă despart de STEAUA (n.r. FCSB), clubul care mi-a dăruit atât de multe pe plan profesional”.

Patronul FCSB a plătit 1,5 milioane lui Hagi pentru a-l aduce pe Tănase în 2016, jucătorul nu a uitat asta niciodată: „Se încheie o etapă minunată din viața mea și vreau să-i mulțumesc, în mod special domnului Becali pentru suport și prietenie, pentru aceşti ani extraordinari petrecuți împreună.

De asemenea, mulțumesc antrenorilor pentru abilitatea de a mă motiva și inspira, conducerii clubului, staff-ului pentru efort și implicare”.

Florin Tănase, sentimente intense la despărțirea de FCSB: „Mulțumesc colegilor mei, alături de care am format o familie”

Florin Tănase a vorbit despre familia FCSB, care a fost unită la bine și la greu: „Mulțumesc colegilor mei, alături de care am format o mare familie. Împreună am sărbătorit victorii, am suferit când am pierdut , dar mereu ne-am ridicat încrezători și am luat-o de la capăt”.

„Tase” nu i-a uitat și pe ceilalți oameni din spatele echipei: „În spatele nostru se află multe persoane minunate cărora vreau să le mulțumesc, oameni care muncesc zi de zi și fac ca acest club să fie atât de bine organizat”.

În cele din urmă, Tănase s-a adresat tuturor suporterilor cărora le-a transmis un mesaj clar: „Sunt recunoscător suporterilor care m-au susținut și au crezut în mine chiar şi atunci când nu eram în cea mai bună formă.

Vă mulțumesc, vă îmbrățișez şi continuați să iubiți echipa noastră de suflet. Sunteți în inima mea!!! O nouă aventură fotbalistică mă așteaptă alături de echipa AL Jazira (Emiratele Arabe Unite)”, a scris fostul decar al FCSB, într-o postare pe pagina lui oficială de Instagram.

Florin Tănase, prezentat oficial la Al Jazira

Florin Tănase a fost prezentat în Emiratele Arabe Unite ca un mare star de către cei de la Al Jazira.

Jucătorul a postat pe pagina lui oficială de Instagram și o poză de la momentul în care a semnat contractul cu Al Jazira.

Florin Tănase, interviu premium pentru FANATIK înainte de plecarea de la FCSB:

pe data de 13 iulie, Florin Tănase nu credea că va mai pleca în acest sezon de la FCSB: „Sincer, nu mai sunt cu gândul la plecare. Sunt fericit aici, la Steaua, și-mi doresc să fac un sezon viitor bun și să luăm titlul. Dar dacă va veni o ofertă foarte bună pentru mine din punct de vedere financiar, atunci am putea discuta și de un transfer”.

Florin Tănase a lansat un atac extrem de dur la adresa suporterilor de la Peluza Sud, care susțin echipa Armatei: „Eu sincer nu i-aș numi steliști pe cei de la CSA. Ce steliști pot fi când știu și ei în adâncul inimii că Steaua este în Liga 1? Echipa din Liga 1 este iubită de milioane de suporteri, și din țară, și din diaspora. Iar dovada cea mai clară este că jucăm cu stadioanele pline peste tot!

Nu știu ce interese au de merg și susțin echipa aia din liga a doua! Dacă erau steliști adevărați, cu siguranță erau lângă noi. Dar noi avem alături Peluza Nord, care, după părerea mea, este cea mai frumoasă peluză din România. Iar în ultimul sezon au început să vină tot mai mulți oameni la stadion pentru noi, ceea ce mă bucură foarte mult”.