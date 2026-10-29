Căpitanul Gloriei Bistrița, la un pas de FCSB! Cum a picat transferul: „Reghecampf a fost antrenorul care m-a băgat în seamă”

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FANATIK a stat de vorbă cu veteranul ardelenilor care vrea să le închidă poarta FCSB-ului, deși este fan declarat al echipei patronate de Gigi Becali. Alexandru Greab vrea să facă meciul carierei împotriva formației pe care o simpatizează.

Alexandru Greab, suporterul FCSB-ului din poarta Gloriei Bistrița

Alexandru Greab a evoluat de-a lungul carierei la echipe importante din SuperLiga precum FC Argeș, Sepsi Sfântu Gheorghe, FC Buzău, Gaz Metan Mediaș, Concordia Chiajna sau Mioveni. În 2020, goalkeeper-ul a fost în vizorul FCSB-ului, care l-a dorit ca variantă de rezervă pentru Andrei Vlad, cel care

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Alex, nerăbdător înainte de meciul cu FCSB?

– Din punctul meu de vedere . La fotbal, pentru că la handbal fetele deja sunt obișnuite cu meciuri tari în cupele europene.

FCSB vine după victoria cu Rapid, dar vor apărea mai multe schimbări…

– Da, dar Steaua (n.r. FCSB) are o calitate net superioară față de multe echipe din prima ligă, dar față de noi. Vom juca însă acest meci cu sufletul și nu o să le fie chiar foarte ușor. Am făcut vizionări, dar nici nu știm la ce meci să ne raportăm. Eu m-aș uita mai degrabă la meciul cu Voluntari decât cu Rapid.

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Cine a fost omul care l-a dorit pe Greab la FCSB

Ești căpitanul echipei. Cum îi mobilizezi pe băieți în vestiar?

– O întrebare grea, dar știu ce să le zic, mai ales că am jucat atâtea meciuri contra FCSB-ului. Dacă ne vom da viața pe teren putem face un meci bun pentru că ne va ajuta și publicul. Gazonul e impecabil și pe ei îi va ajuta asta. Sunt cel mai experimentat jucător din lot și încerc să le transmit încredere băieților și tot ce au nevoie.

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E o motivație în plus pentru tine faptul că te-ai declarat fan al FCSB?

– Da, mi-am declarat simpatia în momentul în care am fost dorit acolo de cineva acum câțiva ani, prin 2020. Este vorba despre Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB. E un meci normal, nu știu dacă e neapărat special, mai mult poate colegii mei care sunt mult mai tineri. Suntem a doua cea mai tânără echipă din liga a doua și vor fi ceva emoții. Unii dintre ei au jucat și anul trecut contra FCSB-ului.

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De ce nu s-a materializat transferul

De ce nu ai mai ajuns la FCSB?

– Sincer nu știu ce s-a întâmplat. Au fost niște discuții cu Marius Popa în perioada în eram la Chiajna. Îmi pare rău că nu s-a materializat pentru că vorbim de un club important, aveam și eu o vârstă bună și puteam să mai cresc, să ajung mult mai sus. Eu am mers mai departe și nu m-am mai gândit.

Te gândești la retragere? Te-ai înscris la licența C…

– Sincer nu mă gândesc deocamdată .Aș vrea să mai joc câțiva ani, pot fără probleme încă 3-4 ani, dar e bine să îmi iau și carnetul de antrenor pentru că vreau după ce mă las să fiu antrenor cu portarii. Mi-aș dori să ajungă un portar bistrițean la echipa națională.

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Alexandru Greab, promovat la prima echipă la Bistrița de Laurențiu Reghecampf

Cum ți se par portarii FCSB? Probabil va juca Matei Popa…

– Un portar tânăr, de mare perspectivă, care va crește mult dacă va prinde meciuri. Târnovanu sigur va prinde un transfer în străinătate pentru că este un portar de echipa națională. Trebuie să fie serios pentru că are calități reale și poate ajunge sus.

Ai lucrat cu Laurențiu Reghecampf la Bistrița…

– Da, aveam doar 16 ani, venise de la Craiova. A fost antrenorul care m-a băgat în seamă, m-a luat în cantonament cu prima echipă. Va face treabă foarte bună și îmi aduc aminte și de perioada în care am lucrat cu Thomas Neubert.

Cum a fost?

– Erau antrenamente fizice stil core, stăteai în posturi foarte mult, trăgeai sănii cu greutăți, cam ce făcea și la FCSB. Eu vorbesc de acum 18 ani și era ceva foarte nou pentru România. Reghecampf m-a ajutat foarte mult pe mine.

Cum trebuie să joace Bistrița pentru a o încurca pe FCSB

Crezi că puteți face o surpriză?

– Îmi doresc foarte mult, mai ales că nu stăm foarte bine în clasament și a plecat Nicolae Grigore, care cred că va ajunge un antrenor de top al României și vreau să îi mulțumesc și lui și lui Viorel Mazilu. Din păcate trebuie să cadă cineva când nu sunt rezultate, iar acum suntem încrezători în Sebastian Moga și Călin Albuț.

Cum îi puteți surprinde pe FCSB?

– La ce calitate are Steaua (n.r. FCSB) nu ar trebui să ne aruncăm în atac, chiar dacă publicul ne-o va cere. Trebuie să fim conștienți pe cine avem în față pentru că nu ne vor ierta dacă vor avea ocazia. Dacă stăm la cutie și facem un joc tactic bun, putem scoate un rezultat bun.