Căpitanul Iranului face scandal monstru în SUA: „Un dezastru de Campionat Mondial. Ne vor eliminați, iar FIFA nu face nimic”

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Campionatul Mondial se apropie de fazele eliminatorii, ultimele meciuri din grupe desfășurându-se în aceste zile. Iran a reușit o performanță notabilă: calificarea mai departe. Rezultatele obținute sunt importante, în condițiile în care participarea reprezentativei de la Teheran la turneul final a fost pusă sub semnul întrebării.

Mehdi Taremi face scandal monstru în SUA

Iran a obținut trei remize în Grupa G de la Campionatul Mondial, iar naționala are mari emoții pentru accederea în fazele eliminatorii, în așteptarea ultimelor rezultate. La finalul partidei cu Egipt, Mehdi Taremi a lansat un atac dur la adresa FIFA, susținând că oficialii fotbalului mondial nu au mișcat un deget pentru a ajuta echipa în privința problemelor logistice. Pe lângă jocul efectiv de fotbal, turneul este umbrit și de tensiunile geopolitice dintre Iran și SUA.

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„Ne plângem de aceste lucruri încă de la început, este o Cupă Mondială de groază. Un dezastru. Ca jucători profesioniști într-o competiție profesionistă, nu este corect… nu este drept… dacă pentru FIFA asta înseamnă corectitudine, în regulă, bravo lor. Dar nu este drept. Cine vrea să ne ajute… nimeni nu ne ajută. Nimeni.”

Cine trebuie să ne rezolve această problemă? Cine? FIFA? Nu știu. SUA? Nu știu – dați-mi măcar un singur nume. Infantino a venit în vestiarul nostru la primul meci și ne-a spus că va rezolva orice problemă aici, dar în realitate FIFA nu a făcut nimic. Trebuie să ne luptăm cu toate obstacolele aici. Nu știu dacă oamenii își doresc asta sau nu, dar din perspectiva noastră, da, cred că așa stau lucrurile”, a declarat Mehdi Taremi după Egipt – Iran 1-1.

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Controversă uriașă în Egipt – Iran 1-1

Izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran a dus la refuzarea vizelor pentru zece membri ai delegației Iranului la Cupa Mondială. Mai mult decât atât, jucătorii sunt obligați să își desfășoare cantonamentul în Mexic, misiunea tuturor fiind mult mai grea decât a adversarilor de la turneul final.

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Revenind la meciul cu Egipt, reprezentativa din Iran a avut impresia că și-a asigurat matematic locul în șaisprezecimi când fundașul Shoja Khalilzadeh a trimis mingea în poartă în prelungiri. Totuși, după , s-a ajuns la concluzia că este ofsaid, astfel că reușita a fost anulată.

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În urma acestei remizei de 1-1, . Iranul are șanse mari să li se alăture ca fiind una dintre cele mai bune opt echipe de pe locul trei, însă acum trebuie să aștepte celelalte rezultate.

„Sunt trist, dar încă avem speranță. Dăm întotdeauna totul pe teren. Jucăm pentru poporul nostru. Vrem să îi facem fericiți, pentru că vrem să le aducem bucurie. Vrem să transmitem un mesaj de pace pentru oamenii din Iran, din afara Iranului, pentru FIFA, pentru toată lumea. Însă ceilalți nu ne oferă deloc pace”, a mai spus Mehdi Taremi după Egipt – Iran 1-1.

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