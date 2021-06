Căpitanul lui Dinamo, interviu după event: “Achiziţiile care se fac sunt pentru performanţa europeană!”. Mesaj pentru Humet. Exclusiv

Dinamo a câştigat eventul la handbal masculin şi îşi extinde dominaţia pe plan intern. “Dulăii” au câştigat în weekend şi finala Cupei României după 27-20 cu HC Dobrogea Sud, însă din sezonul viitor pretenţiile cresc.

Pe banca tehnică vine antrenorul Barcelonei, şi după transferurile lui Cedric Sorhaindo, Christian Dissinger şi revenirea lui Kamel Alouini cu siguranţă ţelul echipei este performanţa europeană.

Căpitanul lui Dinamo, interviu după event: “Un sezon atipic pe care eu mi-aş dori să îl uit cât mai rapid”

Căpitanul echipei, Dan Savenco, a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre sezonul recent încheiat în care Dinamo a câştigat tot, despre schimbările care vor avea loc în echipă, dar şi despre , cel care trece prin momente foarte dificile în această perioadă după ce soţia lui s-a stins din viaţă.

Salut, Dan. În primul rând aş vrea să te întreb cum te simţi? Nu ai putut evolua în Cupa României din cauza unei accidentări…

– La început de sezon am putut să evoluez. Da, din păcate am suferit o entorsă la penultimul meci. Eu cu două săptămâni înainte am mai avut una, la piciorul stâng. L-am legat, l-am bandajat, am mai strâns şi din dinţi şi speram să fiu apt pentru finală, dar, din păcate, a intervenit şi ghinionul. Important este că am putut să mă bucur cu ei la final de meci.

“Până să vorbim de Xavi Pascual… să nu uităm de foştii antrenori Ştefan Constantin şi Sebastian Bota”

Aţi avut un sezon pandemic fructuos. Aţi câştigat tot ce se putea câştiga pe plan intern…

– Până la urmă s-a dovedit un sezon bun din punctul de vedere al trofeelor. Dar un sezon atipic pe care eu mi-aş dori să îl uit cât mai rapid pentru că au fost destul de multe probleme. Foarte mulţi colegi de-ai mei, inclusiv eu, am avut acest virus. A trebuit să stăm în izolare. Am jucat acele turnee de sală care erau foarte obositoare şi era un risc mare de accidentare. Eu sper să trecem cât mai rapid peste această situaţie şi să revenim la normal.

Din sezonul viitor cresc pretenţiile la Dinamo. A venit Xavi Pascual, au venit nişte jucători cu CV…

– Până să vorbim de Xavi Pascual şi noii jucători, aş vrea să vorbim de ceea ce am avut la Dinamo. Să nu uităm de foştii antrenori Ştefan Constantin, Sebastian Bota alături de care am câştigat tot. Văd că nu se pomeneşte nimic despre plecarea lor, cred că meritau un pic mai mult. Poate mai multă atenţie. Am muncit împreună, nici noi, ca jucători, nu ştim ce se va întâmpla în viitor. Nu ştim programul, în ce direcţie o să o luăm. Eu sunt angajat al clubului, dar sunt jucători care au discutat ceva şi acum se schimbă datele problemei. Nu mai ştiu dacă sunt la echipă, dacă pleacă din vacanţă şi se întorc. Pe cât de bun a fost acest sezon, pe atât de mare e incertitudinea acum şi nu prea e ok.

“Dar cum văd eu lucrurile, era normal să se clarifice situaţia deja, nu în viitorul apropiat. Cred că aşa fac echipele mari”

Bănuiesc că urmează să se stabilizeze lucrurile în perioada imediat următoare?

– În perioada următoare, după un an de muncă în pandemie, în care am stat în izolare, am muncit foarte mult să fim apţi chiar dacă nu ştiam când avem meci. Jucătorii trebuiau să meargă în vacanţă, nu să stea să clarifice lucruri. Până la urmă se vor clarifica. Dar cum văd eu lucrurile, era normal să se clarifice deja, nu în viitorul apropiat. Cred că aşa fac echipele mari. Văzând pretenţiile pe care le are Dinamo nu ar mai trebui să ne comparăm cu echipe din România ci cu Veszprem, cu PSG, dacă tot vrem să ne comparăm cu acel nivel.

Doar că bugetul bănuiesc că va fi mai mic…

– Ne-am bucura dacă ar fi măcar la un sfert din cel al acelor echipe. Să dea Dumnezeu să fie bine, să avem un buget important, care să ne permită să ne batem de la egal la egal. Trebuie să ne gândim la performanţă europeană, avem potenţial. Am văzut-o în Champions League anul trecut când am câştigat toate meciurile. Dar nu putem să trăim din amintiri. Trebuie să ne gândim la viitor.

“Ne putem imagina, dar nu putem înţelege niciodată şi nici să simţim şi ce simte Javi. Putem doar să fim alături de el”

Din păcate, finalul de sezon a fost umbrit de tragedia prin care a trecut colegul vostru, Javier Humet. Voi, jucătorii, aţi fost alături de el în toată această perioadă. Cum aţi perceput toată această situaţie?

– Nu poate fi exprimată în cuvinte. Nu pot înţelege ce este în sufletul lui. Ne putem imagina, dar nu putem înţelege niciodată şi nici să simţim şi ce simte Javi. Putem doar să fim alături de el şi suntem alături de el tot timpul. Suntem o familie, suntem unul lângă celălalt, dar astea sunt tragediile vieţii. Restul ce se întâmplă… că e o accidentare, toate lipsurile pe care le avem nu le putem compara cu acel lucru.

Căpitane, cum vezi viitorul la Dinamo din punctul tău de vedere?

– Sperăm să avem cât mai multe performanţe şi pe plan extern. Câştigăm de şase ani de zile campionatul, chiar dacă avem cinci titluri (n.r. sezonul 2019-2020 a fost îngheţat din cauza pandemiei, Dinamo având un avans mare în frunte). Nu cred că pentru România şi pentru campionatul intern se fac aceste achiziţii şi se gândeşte acest proiect. Până una alta, jucătorii trebuie să confirme. Eu am o mare experienţă, joc de atâţia ani la Dinamo, au fost şi în trecut jucători cu CV-uri foarte importante. Trebuie să vină şi să se integreze cât mai rapid şi să înţeleagă ce înseamnă spiritul lui Dinamo, ce înseamnă familia Dinamo şi să realizeze ce şi-au propus.

“Sunt mulţi care vorbesc de retragere, însă având în vedere că în ultimii patru ani am fost ales cel mai bun jucător defensiv nu cred că e cazul”

Speri într-un wild card în Liga Campionilor în acest sezon după ce anul trecut nu aţi fost invitaţi în competiţie?

– Nu vreau să mă gândesc pentru că şi anul trecut am avut aşteptări foarte mari şi a fost dureros. Ne-am revenit greu după acel şoc, dar asta este. N-a depins de noi. Noi am făcut tot ce a depins de noi şi nu mă gândesc la wild card pentru că nu vreau să fiu încă o dată dezamăgit. Dacă va veni, foarte bine, dacă nu va veni, n-avem ce face.

Domnul Constantin Ştefan v-a transmis un mesaj la plecare?

– Nu am apucat încă să ne luăm “la revedere”. Nu cred că dânsul se aştepta să plece, mai ales că a câştigat tot în România cu această echipă, chiar şi în condiţiile dificile de pandemie. Nu am avut niciodată lotul complet. Eu nu cred că se aştepta. Cu siguranţă ne vom întâlni şi vom sta de vorbă.

Viitorul cum arată pentru tine? În noua organigramă publicată eşti coordonatorul secţiei de juniori şi managerul Academiei. Dar rămâi şi jucător activ, nu?

– Rămân în continuare în activitate, rămân în continuare căpitanul echipei. Şi în sezonul trecut m-am ocupat de juniori şi am evoluat. Sunt mulţi care vorbesc de retragere, însă având în vedere că în ultimii patru ani am fost ales cel mai bun jucător defensiv nu cred că e cazul să mă gândesc la acest lucru. Eu m-am înţeles cu conducerea pentru a continua şi mai rămâne doar să semnez actele.