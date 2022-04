Căpitanul lui Dinamo Kiev, dezvăluiri cutremurătoare din prima zi de război! Moment tulburător cu fiica fotbalistului: “Tati, suntem atacaţi?”

În dimineaţa zilei de 24 februarie, ucrainenii s-au trezit din somn în zgomotul sirenelor anti-aeriene şi în plin bombardament. Rusia invadase Ucraina, iar viaţa a zece de milioane de oameni fusese dată peste cap. Printre aceştia s-a numărat şi Serhiy Sydorchuk, căpitanul lui Dinamo Kiev, echipă antrenată de Mircea Lucescu.

Serhiy Sydorchuk, căpitanul lui Dinamo Kiev, şi primele minute de după invazia Ucrainei: “M-am trezit printre explozii”

Căpitanul lui Dinamo Kiev a rememorat ultimele ore dinaintea începerii războiului, dar şi cum s-a trezit din cauza primelor bombe care au căzut în Kiev, după startul invaziei. Fotbalistul de 30 de ani a povestit şi episodul cutremurător, când fiica lui cea mare a început să plângă din cauza zgomotului infernal.

ADVERTISEMENT

“La fel ca mulţi ucraineni, m-am trezit printre explozii. Noi locuiam lângă aeroport şi a fost o explozie acolo. Mânerul uşii balconului a sărit şi fiica mea cea mare a venit în fugă şi m-a întrebat, printre lacrimi: ‘Tati, suntem atacaţi?’. A fost cea mai urâtă zi din viaţa mea.

Cu o seară înainte, eu şi soţia mea le-a pregătit lucrurilor copiilor noştri. Urma să-i duc la grădiniţă şi la şcoală, iar la ora 10:30 aveam o întâlnire la baza noastră. Îmi amintesc că soţia mea a scos o bucată de carne din congelator, dimineaţă voia să pregătească o supă pentru prânz.

ADVERTISEMENT

Nu prea putea dormi. Era în a noua lună de sarcină şi mi-a spus: ‘Sunt cumva eu anxioasă?’. Am adormit îngrijorat, după ce în toate acele zile am citit ştiri despre situaţia noastră”, a spus Serhiy Sydorchuk pentru .

“Am petrecut două nopţi în parcare, am dormit în maşini”

După primele explozii din , Serhiy Sydorchuk a decis să-şi ducă familia în parcarea de sub complexul rezidenţial în care locuia, unde a petrecut două nopţi din cauza bombardamentelor. De asemenea, căpitanul lui Dinamo Kiev a dezvăluit şi motivul care l-a făcut să ia decizia părăsirii Ucrainei.

ADVERTISEMENT

“A trebuit să-mi păstrez calmul, am adunat în grabă câteva lucruri şi documentele. Am stat în parcare până pe la ora 11:00, apoi am decis să ne întoarcem acasă şi să-i hrănim pe copii. Am reuşit, dar după ceva timp am auzit din nou explozii şi am decis să nu-mi mai pun familia în pericol.

Am petrecut două nopţi în parcare, am dormit în maşini. A venit şi familia lui Pyatov (n.r. portarul naţionalei Ucrainei şi al lui Şahtior Doneţk). Din prima zi, Anya (n.r. soţia lui Sydorchuk) şi cu mine am experimentat multă presiune, dar nu am vrut să plecăm nicăieri. Maternitatea noastră era în centrul Kievului.

ADVERTISEMENT

Am încercat să rămânem calmi, dar am fost şocaţi când am văzut că invadatorii au început să tragă în spitalele pentru copii. Ni s-a spus: ‘Dacă va naşte la Kiev, va fi dificil să plecaţi’. Asta ne-a convins să plecăm”, a mai spus fotbalistul de 30 de ani.

ADVERTISEMENT

Soţia lui Serhiy Sydorchuk a născut în România

Serhiy Sydorchuk a ajuns în România, în luna martie, iar soţia acestuia a născut un băieţel, al patrulea copil al cuplului. De asemenea, mijlocaşul a susţinut că nu s-a gândit nicio clipă să semneze cu altă echipă, după ce .

“Vreau să le mulţumesc celor din club care au organizat evacuarea noastră. Am ajuns în România, iar acolo ne-a ajutat Mircea Lucescu. Ne-a fost de ajutor pentru orice lucru mărunt. Românii ne-au primit bine.

Copiii s-au obişnuit în România, fiica cea mare stă mereu cu bebeluşul. Desigur, nu ne imaginam aşa naşterea lui Demyan. Nu am luat niciodată în calcul să semnez cu altă echipă. Să părăsesc echipa şi să semnez imediat un alt contract? Asta fac căpitanii?”, a conchis Serhiy Sydorchuk.