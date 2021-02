Căpitanul lui Dinamo, like pentru debutul lui Ante Vukusic la FCSB în derby. Foto

Ante Puljic a apreciat debutul lui co-naționalului său, Ante Vukusic la FCSB, în meciul cu Dinamo. Atacantul croat a avut o bară și a produs eliminarea lui Steliano Filip.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ante Vukusic este singurul jucător străin al FCSB care a debut chiar în „Derby de România”. Atacantul croat a fost curtat de multe echipe din Casa Pariurilor Liga printre care Dinamo, Sepsi sau Academica Clinceni.

Fostul jucător al Olimpja Lubjana a mai înscris în poarta lui Dinamo în dubla cu Hajduk Split și are o poveste de viață absolut incredibilă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ante Puljic, like la debutul lui Vukusic în Dinamo – FCSB

Căpitanul lui Dinamo îl cunoaște de foarte mult timp pe Ante Vukusic cu care era deja „prieten virtual”. După debutul atacantului croat chiar contra Dinamo, iar Puljic a apreciat pe instragram prima postare a noului transfer al FCSB.

ADVERTISEMENT

“Diamantul din Sinj” cum este poreclit în Croația, însă a fost folosit la meciul cu Academica Clinceni doar 45 de minute și se pare că deja a intrat în vizorul patronului Gigi Becali, care și-a pierdut deja încrederea în calitățile lui.

Ante Vukusic era foarte optimist după debutul cu Dinamo, iar acum i s-ar putea da din nou o șansă să joace și să înscrie în „Derby de România”, deși a fost luat peste picior după meciul din Ștefan cel Mare: „După 3-4 meciuri să vezi cum te duci de unde ai venit, dacă no preocupare prea mult”, declara Basarab Panduru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O nouă șansă pentru cu Vukusic contra lui Dinamo?

Noul atacant al lui FCSB s-a declarat optimist după partida de debut din „Derby de România” însă croatul va trebui să înscrie rapid pentru a intra în grațiile patronului FCSB: „Am fost la câțiva centimetri să dau gol, dar important e că am obținut trei puncte și o să vină și golul în curând. Nu simt nicio presiune, sunt un jucător de calitate și voi da totul pentru echipă și pentru fani”, a spus croatul.

Atacantul are însă o mare problemă, după ce nu a mai jucat în Slovenia de două luni și jumătate și încă nu are un tonus de competiție: „Am două luni și jumătate de când nu am mai jucat un meci, m-am simțit bine și sunt cu gândul la următorul meci”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vukusic visează la primul titlu din carieră cu FCSB și speră să înscrie în partida cu Dinamo: „Așa cum am spus când am venit la club, nu am reușit să iau titlul când am fost la Olimpija Ljubljana, dar sper să o fac acum cu FCSB. Vreau să dau gol, sunt atacant, sper să dau gol la meciul următor”.