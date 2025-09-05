Căpitanul lui Liverpool, încă în stare de șoc după moartea lui Diogo Jota: ”Nu voi trece niciodată peste pierderea bunului meu prieten”

Diogo Jota a fost de clubul Liverpool, însă moartea portughezului a lăsat un gol imens în rândul coechipierilor săi și nu numai. Scoțianul Andy Robertson este unul dintre jucătorii care în continuare este marcat de pierderea bunului său prieten.

Moartea lui Diogo Jota, o adevărată dramă pentru un jucător de la Liverpool

Căpitanul naționalei Scoției a fost prezent la conferința de presă de dinaintea meciului cu Danemarca, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, și a vorbit pentru prima dată despre moartea coechipierului său de la Liverpool.

”A fost cel mai dificil lucru prin care voi trece vreodată. A fost o surpriză, un șoc. A fost devastator pentru familia lui, în primul rând, dar și pentru noi, ca grup. Fotbalul… Nu cred că i-ar păsa cuiva câtuși de puțin de fotbal.

Când se întâmplă astfel de lucruri, viața se schimbă în perspectivă. Vrei să petreci timp cu familia și copiii, pentru că nu știi niciodată ce te așteaptă. Cum spuneam, este cel mai greu lucru prin care voi trece vreodată. Pierderea unuia dintre cei mai apropiați prieteni ai mei a fost extrem de dificilă.

Este ceva peste care probabil nu vom trece niciodată, dar este ceva ce trebuie să purtăm cu noi. Vom purta amintirile pe care le avem din timpul petrecut cu el. Și, atâta timp cât vom continua să facem asta, el va fi mereu în gândurile noastre și va fi mereu în inimile noastre. Asta e tot ce putem face”, a declarat Robertson, conform .

Robertson, experiențe devastatoare la moartea lui Jota

Fundașul lui Liverpool, care a fost desemnat al doilea căpitan al echipei în acest sezon, este conștient de faptul că are un rol important în vestiar, acolo unde .

”Această tragedie nu mi-a influențat decizia de a rămâne la Liverpool. Hotărârea fusese deja luată înainte de tragedie, dar am știut în acel moment că clubul avea nevoie de mine. Știu că sunt unul dintre liderii echipei și, evident, am fost numit vicecăpitan.

Dacă scoatem din joc fotbalul, chiar și ca băieți în vestiar, cu toții vom avea nevoie de ajutor în timpul sezonului. Am avut deja momente dificile, cum ar fi prima dată când am jucat în fața fanilor, când am mers la înmormântare și tot ce a urmat după aceea.

Știu că liderii din vestiar au o treabă importantă de făcut în acest sezon, încercând să ajute pe toată lumea ca și club și chiar familia lui Diogo să treacă prin acest moment extrem de dificil”, a mai spus Andy Robertson.