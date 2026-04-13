Căpitanul lui Radu Drăgușin, out până la finalul sezonului! Criticat dur în Anglia după ce a părăsit terenul în lacrimi, în Sunderland – Tottenham 1-0

Tottenham este în cădere liberă, chiar și după venirea lui Roberto De Zerbi! La debutul italianului pe banca tehnică a lui Spurs, gruparea „lillywhite” a pierdut cu 0-1 pe Stadium of Light în fața lui Sunderland, , și se află pe loc retrogradabil. Căpitanul Cristian Romero a părăsit terenul accidentat și nu și-a putut stăpâni lacrimile, motiv pentru care a fost aspru criticat de către Ben Foster, fostul portar al lui Manchester United si al naționalei Angliei.

Cristian Romero, criticat dur de Ben Foster după ce a părăsit terenul în lacrimi în Sunderland – Tottenham 1-0

Unicul gol al partidei a fost semnat de francezul Nordi Mukiele, în minutul 61. Zece minute mai târziu însă, Tottenham mai avea să primească o veste proastă, și anume accidentarea căpitanului Cristian Romero. Acesta s-a prăbușit pe gazon acuzând dureri puternice la genunchi, iar ulterior a părăsit terenul în lacrimi. Deși și se afla pe banca de rezerve a lui Spurs, De Zerbi a preferat să-l arunce în luptă pe austriacul Kevin Danso.

După încheierea partidei, care a consemnat cel de-al 16-lea eșec stagional pentru londonezi, Ben Foster l-a criticat aspru pe Romero, spunând că un căpitan nu ar trebui niciodată să facă un astfel de gest (n.r – să plângă pe teren în momentul în care este înlocuit) pentru că astfel le scade drastic încrederea colegilor săi. De asemenea, acesta a mai precizat că este foarte posibil ca Romero să nu fi plâns din cauza accidentării, ci din cauza situației dramatice prin care trece echipa.

„Dacă aș fi fost unul dintre coechipierii lui, i-aș fi spus că nu e normal să facă așa ceva. Este inadmisibil ca un căpitan să plângă pe teren în acest fel. Mai erau 25 de minute până la fluierul final, se puteau întâmplă o grămadă de lucruri. În opinia mea, lacrimile transmit un semnal greșit. Transmit vulnerabilitate, nicidecum forță și încredere, două lucruri de care Tottenham are nevoie disperată în acest moment. Ca și căpitan, nu ar trebui să faci așa ceva”, a declarat Ben Foster, după Sunderland – Tottenham 1-0.

Romero va lipsi între 6 și 8 săptămâni din cauza accidentării! Tottenham este pe loc retrogradabil în Premier League!

În decursul zilei de luni a venit și verdictul medicilor pentru accidentarea lui Romero. Potrivit lui Fabrizio Romano, se pare că internaționalul argentinian va lipsi între 6 și 8 săptămâni. Totuși, este de așteptat ca acesta să poată evolua pentru Argentina la Cupa Mondială de la vară. Cu toate acestea, situația de la echipa de club continuă să fie una extrem de dramatică.

🚨 BREAKING: Cuti Romero’s season with Tottenham, almost over as he’s gonna be out for 6-8 weeks. Romero suffered a medial collateral ligament injury. ✅🇦🇷 He’s expected to be fit and available for the World Cup 2026 with Argentina. ❗️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

În momentul de față, Tottenham este pe locul 18 în clasamentul din Anglia, prima poziție sub linia roșie. Distanța până la West Ham, prima echipa care nu se află pe loc retrogradabil, este de două lungimi, în condițiile în care mai sunt de disputat șase etape până la finalul campionatului. Astfel, este foarte posibil ca Romero să nu-și mai poată ajuta colegii în lupta pentru salvarea de la retrogradare, iar acest context i-ar putea permite lui Radu Drăgușin să prindă mai multe minute pe final de sezon.