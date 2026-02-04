Sport

Căpitanul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a răbufnit după meciul cu City, în care românul a fost integralist: „Rușinos!”

Probleme la Tottenham după meciul cu Manchester City, în care Radu Drăgușin a fost integralist! Căpitanul echipei a răbufnit
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.02.2026 | 10:15
Capitanul lui Radu Dragusin de la Tottenham a rabufnit dupa meciul cu City in care romanul a fost integralist Rusinos
ULTIMA ORĂ
Căpitanul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a răbufnit. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Tottenham, cu Radu Drăgușin integralist, a terminat la egalitate pe teren propriu cu Manchester City, scor 2-2, în cadrul etapei cu numărul 24 din acest sezon de Premier League. Căpitanul londonezilor, Cristian Romero, a fost de asemenea titular în această partidă, dar a fost nevoie ca el să fie înlocuit la pauză cu Pape Matar Sarr, cel care nici măcar nu este fundaș central de meserie, ci mijlocaș central.

Cristian Romero a răbufnit după Tottenham – Manchester City 2-2, meci în care Radu Drăgușin a fost integralist

S-a ajuns în această situație în contextul în care Tottenham se confruntă cu mari probleme de lot în această perioadă a sezonului. Astfel, Romero a fost nevoit să intre pe teren din primul minut în condițiile în care el nu se afla chiar în cea mai bună formă fizică, după cum chiar el a dezvăluit la finalul meciului prin intermediul rețelelor de socializare.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul argentinian s-a arătat foarte iritat de situația existentă în prezent la Tottenham din acest punct de vedere. În schimb, tocmai prin prisma acestei conjuncturi, el a ținut să îi felicite pe coechipierii săi pentru jocul făcut contra lui Manchester City. Tottenham a fost condusă la pauză cu scorul de 0-2, dar a reușit în cele din urmă să obțină un egal, grație dublei semnate în repriza a doua de Dominic Solanke, cel care însă a acuzat de asemenea probleme medicale pe final de joc și astfel a fost nevoie să fie schimbat în minutul 90 cu tânărul Junai Byfield, în vârstă de doar 17 ani.

„Efort grozav din partea tuturor coechipierilor mei, au fost incredibili. Mi-am dorit să fiu disponibil pentru a-i ajuta chiar dacă nu m-am simțit bine, în special pentru că am avut doar 11 jucători disponibili pentru acest meci, ceea ce este incredibil, dar adevărat, și rușinos.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Digi24.ro
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlori

Vom continua să muncim și să ne asumăm responsabilitatea de a schimba situația, să muncim din greu și să rămânem împreună. Ce îmi mai rămâne de făcut este să le mulțumesc celor care au fost de fiecare dată acolo pentru a ne susține, adică fanilor noștri”, a scris Cristian Romero pe Instagram după Tottenham – Manchester City 2-2, meci după care Radu Drăgușin a fost destul de aspru criticat în presa din Anglia. 

ADVERTISEMENT
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina:...
Digisport.ro
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"

Ce probleme a avut Cristian Romero și motivul pentru care Radu Drăgușin ar urma să își piardă din nou locul în echipă

La finalul partidei, Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a transmis că fundașul central argentinian s-a confruntat cu o răceală destul de puternică în contextul acestui joc. De asemenea, tot el a vorbit și despre faptul că sunt anumite șanse ca Micky van de Ven să fie recuperat în scurt timp, astfel încât ar urma ca Drăgușin să iasă din nou din primul 11, în condițiile în care și Romero va fi apt în totalitate din punct de vedere fizic.

„Sperăm să mai recuperăm din jucătorii accidentați. Sper să mă pot baza pe Micky van de Ven pentru meciul cu Manchester United. Sper că nici Djed Spence nu va lipsi foarte mult. Romero s-a confruntat cu o răceală în ultimele zile. A avut câte probleme și noaptea trecută, dar vom vedea cum se va simți în zilele următoare”, a declarat Thomas Frank. 

ADVERTISEMENT
Unde se văd JO de Iarnă 2026 în România: TV, online și ghid...
Fanatik
Unde se văd JO de Iarnă 2026 în România: TV, online și ghid complet de urmărire
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fenerbahce a dat lovitura! FIFA a aprobat...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fenerbahce a dat lovitura! FIFA a aprobat totul, iar turcii l-au prezentat la ora 2 dimineața
Gigi Becali a vorbit 5 minute neîntrerupt despre Baba Alhassan. ”Trebuia să-i schimb...
Fanatik
Gigi Becali a vorbit 5 minute neîntrerupt despre Baba Alhassan. ”Trebuia să-i schimb numele când a venit”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
”Băi, e incredibilă!”. Soția unui cunoscut cântăreț l-a cucerit pe Prunea: 'E o...
iamsport.ro
”Băi, e incredibilă!”. Soția unui cunoscut cântăreț l-a cucerit pe Prunea: 'E o mână de fată, dar ce a făcut acolo…'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!