Căpitanul lui Rapid din meciul cu FCSB, cu gândul la Cupa României: „Meciul de la Botoșani este foarte important”

. Giuleștenii au remizat, scor 0-0, cu jucătorii antrenați de Elias Charalambous, în etapa cu numărul 14 din SuperLiga.

Răzvan Onea, după FCSB – Rapid 0-0: „Este un rezultat echitabil”

După fluierul final, Răzvan Onea a vorbit despre rezultatul obținut pe Arena Națională și crede că .

„E un punct muncit. Chiar dacă nu au fost goluri, cred că a fost un derby spectaculos, cu multe ocazii și plăcut de privit pentru spectatori. Cred că este un rezultat echitabil. Am avut două șanse mari atât în prima, cât și în a doua repriză, iar și ei au avut ocaziile lor.

La final, cred că ambele echipe sunt mulțumite cu rezultatul. Am dat fiecare până la ultimul strop de energie pe teren. Rodul muncii noastre este acest punct și suntem fericiți pentru el”, a declarat Răzvan Onea.

Răzvan Onea, căpitanul Rapidului în meciul cu FCSB

În lipsa lui Cristi Săpunaru din lotul echipei, Răzvan Onea a fost căpitanul lui Rapid pentru jocul cu FCSB din runda a 14-a.

„E o onoare pentru mine să port banderola. Săpunaru rămâne în continuare căpitanul nostru, dar în lipsa lui mă bucur că pot să fiu căpitanul acestei echipe, și e o responsabilitate foarte mare. În vestiar, tot el ne-a ținut discursul, ne-a motivat.

El știe cel mai bine să fie căpitan la Rapid. Îi mulțumim pentru tot ceea ce face pentru noi”, a mai declarat Răzvan Onea, după FCSB – Rapid 0-0.

Cupa României, ținta giuleștenilor

Răzvan Onea a anunțat că, anul acesta, jucătorii Rapidului își dorescă să nu mai facă pași greșiți în Cupa României. Câștigarea acesteia este un obiectiv al clubului, având în vedere miza competiției.

„Este important că nu am primit gol, iar defensiv am stat foarte bine. Vom analiza jocul, iar Mister ne va explica ce am făcut bine și ce nu. Era bine dacă câștigam. Sezonul trecut am câștigat cu FCSB și apoi am pierdut meciuri.

Meciul de la Botoșani este foarte important pentru noi, anul trecut am gafat în Cupa României. Anul acesta vrem să ieșim din grupă. Venim după două meciuri fără înfrângere”, a mai declarat Răzvan Onea, după FCSB – Rapid 0-0.