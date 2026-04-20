Căpitanul lui Real Sociedad, tribut emoționant după victoria în fața lui Atletico Madrid din finala Cupei Spaniei! Povestea tragică a fost dezvăluită după de 28 de ani

Real Sociedad a câștigat pentru a 4-a oară în istoria clubului trofeul Copa del Rey (Cupa Spaniei), asta după ce în marea finală de la Sevilla, gruparea bască a învins-o pe Atletico Madrid la lovituri de departajare, scor 4-3 (2-2 după 120 de minute). La finalul partidei, elevii lui Pellegrino Matarazzo au sărbătorit performanța, însă nu au uitat să scoată în față și un subiect mai puțin fericit, care a fost un secret pentru multă lume timp de 28 de ani.
Imediat după ce a ridicat trofeul Copa del Rey alături de colegii săi, Mikel Oyarzabal, căpitanul clubului din San Sebastian, a făcut un gest impresionant. Atacantul spaniol a îmbrăcat titlul într-un tricou al lui Real Sociedad care purta numele lui Aitor Zabaleta, un fost suporter al grupării din Țara Bascilor, care a fost omorât în urmă cu 28 de ani de către ultrașii lui Atletico Madrid. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, în 1998, Zabaleta a fost atacat de un grup de suporteri „rojiblanco” în apropierea defunctului stadion Vicente Calderon (fosta arenă a grupării madrilene) și din nefericire, în urma altercației, a rămas fără suflare.
Cei de la Mundo Deportivo au mai precizat că la momentul atacului, acesta era însoțit de iubita sa, pe care a reușit să o protejeze. Ea a izbutit să scape, însă Aitor a fost înjunghiat în inimă și nu a supraviețuit. Principalul autor al crimei a fost Ricardo Guerra, care ulterior a primit o pedeapsă de 17 ani de închisoare cu executare. Verdictul a fost dat în 2000. Totuși, ceilalți ultrași părtași la tragicul eveniment au scăpat cu fața curată.
La 28 de ani distanță de la nefericita întâmplare, putem spune, păstrând proporțiile desigur, că Real Sociedad și-a luat revanșa în fața lui Atletico într-o oarecare măsură. Meciul disputat la Sevilla, pe stadionul La Cartuja, a reprezentat prima întâlnire directă dintre cele două echipe într-o finală majoră de la moartea lui Zabaleta, iar bascii au avut câștig de cauză după un adevărat „thriller”.
Echipa lui Pellegrino Matarazzo a deblocat tabela după numai 14 secunde de la fluierul de start al partidei, prin Ander Barrenetxea, care a marcat astfel cel mai rapid gol din istoria competiției. Madrilenii au restabilit egalitatea prin Ademola Lookman (18′), însă bascii au intrat în avantaj la cabine grație căpitanului Oyarzabal, care l-a învins pe Musso de la punctul cu var în prelungirile primei reprize. Julian Alvarez a refăcut din nou echilibrul pe tabelă în finalul actului secund (83′), iar astfel campioana a ajuns să fie decisă la penalty-uri, asta după ce în cele două reprize suplimentare niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie.
La loviturile de departajare Sociedad a avut câștig de cauză, scor 4-3, iar astfel, echipa din San Sebastian a câștigat Copa del Rey pentru a patra oară în istorie. În total, odată cu succesul de la Sevilla, bascii au în palmares 7 trofee majore. Pe lângă cele 4 cupe, Sociedad a mai câștigat două campionate și o supercupă în fotbalul spaniol. În plus, trofeul obținut sâmbătă seară reprezintă primul succes notabil din cariera de antrenor a lui Pellegrino Matarazzo, tehnicianul american care a preluat-o pe Sociedad la finalul anului trecut.