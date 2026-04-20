Căpitanul lui Real Sociedad, tribut emoționant după victoria în fața lui Atletico Madrid din finala Cupei Spaniei! Povestea tragică a fost dezvăluită după de 28 de ani

Dragos Petrescu
20.04.2026 | 07:45
Mikel Oyarzabal, tribut emoționant pentru suporterul lui Real Sociedad care a fost omorât de fanii lui Atletico în 1998 // FOTO: Abola
Real Sociedad a câștigat pentru a 4-a oară în istoria clubului trofeul Copa del Rey (Cupa Spaniei), asta după ce în marea finală de la Sevilla, gruparea bască a învins-o pe Atletico Madrid la lovituri de departajare, scor 4-3 (2-2 după 120 de minute). La finalul partidei, elevii lui Pellegrino Matarazzo au sărbătorit performanța, însă nu au uitat să scoată în față și un subiect mai puțin fericit, care a fost un secret pentru multă lume timp de 28 de ani.

Căpitanul lui Real Sociedad, tribut emoționant pentru un fan al echipei decedat în 1998, după o altercație cu suporterii lui Atletico!

Imediat după ce a ridicat trofeul Copa del Rey alături de colegii săi, Mikel Oyarzabal, căpitanul clubului din San Sebastian, a făcut un gest impresionant. Atacantul spaniol a îmbrăcat titlul într-un tricou al lui Real Sociedad care purta numele lui Aitor Zabaleta, un fost suporter al grupării din Țara Bascilor, care a fost omorât în urmă cu 28 de ani de către ultrașii lui Atletico Madrid. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, în 1998, Zabaleta a fost atacat de un grup de suporteri „rojiblanco” în apropierea defunctului stadion Vicente Calderon (fosta arenă a grupării madrilene) și din nefericire, în urma altercației, a rămas fără suflare.

Mikel Oyarzabal, tribut pentru Aitor Zabaleta, suporterul lui Real Sociedad care a fost omorât de fanii lui Atletico Madrid în 1998 // FOTO: Cordon Press

Cei de la Mundo Deportivo au mai precizat că la momentul atacului, acesta era însoțit de iubita sa, pe care a reușit să o protejeze. Ea a izbutit să scape, însă Aitor a fost înjunghiat în inimă și nu a supraviețuit. Principalul autor al crimei a fost Ricardo Guerra, care ulterior a primit o pedeapsă de 17 ani de închisoare cu executare. Verdictul a fost dat în 2000. Totuși, ceilalți ultrași părtași la tragicul eveniment au scăpat cu fața curată.

Real Sociedad a învins-o pe Atletico și a cucerit cel de-al 7-lea trofeu major din istoria clubului!

La 28 de ani distanță de la nefericita întâmplare, putem spune, păstrând proporțiile desigur, că Real Sociedad și-a luat revanșa în fața lui Atletico într-o oarecare măsură. Meciul disputat la Sevilla, pe stadionul La Cartuja, a reprezentat prima întâlnire directă dintre cele două echipe într-o finală majoră de la moartea lui Zabaleta, iar bascii au avut câștig de cauză după un adevărat „thriller”.

„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului...
Digi24.ro
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei

Echipa lui Pellegrino Matarazzo a deblocat tabela după numai 14 secunde de la fluierul de start al partidei, prin Ander Barrenetxea, care a marcat astfel cel mai rapid gol din istoria competiției. Madrilenii au restabilit egalitatea prin Ademola Lookman (18′), însă bascii au intrat în avantaj la cabine grație căpitanului Oyarzabal, care l-a învins pe Musso de la punctul cu var în prelungirile primei reprize. Julian Alvarez a refăcut din nou echilibrul pe tabelă în finalul actului secund (83′), iar astfel campioana a ajuns să fie decisă la penalty-uri, asta după ce în cele două reprize suplimentare niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie.

Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și...
Digisport.ro
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton

La loviturile de departajare Sociedad a avut câștig de cauză, scor 4-3, iar astfel, echipa din San Sebastian a câștigat Copa del Rey pentru a patra oară în istorie. În total, odată cu succesul de la Sevilla, bascii au în palmares 7 trofee majore. Pe lângă cele 4 cupe, Sociedad a mai câștigat două campionate și o supercupă în fotbalul spaniol. În plus, trofeul obținut sâmbătă seară reprezintă primul succes notabil din cariera de antrenor a lui Pellegrino Matarazzo, tehnicianul american care a preluat-o pe Sociedad la finalul anului trecut.

Dorinel Munteanu, reacție furibundă după remiza din Petrolul – FC Hermannstadt: ”Nu am...
Fanatik
Dorinel Munteanu, reacție furibundă după remiza din Petrolul – FC Hermannstadt: ”Nu am existat pe teren”
“Pleacă de la FCSB!”. Anunțul ferm al agentului Ioan Becali despre jucătorul cheie...
Fanatik
“Pleacă de la FCSB!”. Anunțul ferm al agentului Ioan Becali despre jucătorul cheie al lui Mirel Rădoi
Wrestlemania 42 Live video. A doua seară a început cu un moment șocant:...
Fanatik
Wrestlemania 42 Live video. A doua seară a început cu un moment șocant: Brock Lesnar s-a retras din wrestling!
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
