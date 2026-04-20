Căpitanul lui Real Sociedad, tribut emoționant după victoria în fața lui Atletico Madrid din finala Cupei Spaniei! Povestea tragică a fost dezvăluită după de 28 de ani

(Cupa Spaniei), asta după ce în marea finală de la Sevilla, gruparea bască a învins-o pe Atletico Madrid la lovituri de departajare, scor 4-3 (2-2 după 120 de minute). La finalul partidei, elevii lui Pellegrino Matarazzo au sărbătorit performanța, însă nu au uitat să scoată în față și un subiect mai puțin fericit, care a fost un secret pentru multă lume timp de 28 de ani.

Căpitanul lui Real Sociedad, tribut emoționant pentru un fan al echipei decedat în 1998, după o altercație cu suporterii lui Atletico!

Imediat după ce a ridicat trofeul Copa del Rey alături de colegii săi, Mikel Oyarzabal, căpitanul clubului din San Sebastian, a făcut un gest impresionant. Atacantul spaniol a îmbrăcat titlul într-un tricou al lui Real Sociedad care purta numele lui Aitor Zabaleta, un fost suporter al grupării din Țara Bascilor, care a fost omorât în urmă cu 28 de ani de către ultrașii lui . Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, în 1998, Zabaleta a fost atacat de un grup de suporteri „rojiblanco” în apropierea defunctului stadion Vicente Calderon (fosta arenă a grupării madrilene) și din nefericire, în urma altercației, a rămas fără suflare.

Cei de la Mundo Deportivo au mai precizat că la momentul atacului, acesta era însoțit de iubita sa, pe care a reușit să o protejeze. Ea a izbutit să scape, însă Aitor a fost înjunghiat în inimă și nu a supraviețuit. Principalul autor al crimei a fost Ricardo Guerra, care ulterior a primit o pedeapsă de 17 ani de închisoare cu executare. Verdictul a fost dat în 2000. Totuși, ceilalți ultrași părtași la tragicul eveniment au scăpat cu fața curată.

Real Sociedad a învins-o pe Atletico și a cucerit cel de-al 7-lea trofeu major din istoria clubului!

La 28 de ani distanță de la nefericita întâmplare, putem spune, păstrând proporțiile desigur, că Real Sociedad și-a luat revanșa în fața lui Atletico într-o oarecare măsură. Meciul disputat la Sevilla, pe stadionul La Cartuja, a reprezentat prima întâlnire directă dintre cele două echipe într-o finală majoră de la moartea lui Zabaleta, iar bascii au avut câștig de cauză după un adevărat „thriller”.

Echipa lui Pellegrino Matarazzo a deblocat tabela după numai 14 secunde de la fluierul de start al partidei, prin Ander Barrenetxea, care a marcat astfel cel mai rapid gol din istoria competiției. Madrilenii au restabilit egalitatea prin Ademola Lookman (18′), însă bascii au intrat în avantaj la cabine grație căpitanului Oyarzabal, care l-a învins pe Musso de la punctul cu var în prelungirile primei reprize. Julian Alvarez a refăcut din nou echilibrul pe tabelă în finalul actului secund (83′), iar astfel campioana a ajuns să fie decisă la penalty-uri, asta după ce în cele două reprize suplimentare niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie.

La loviturile de departajare Sociedad a avut câștig de cauză, scor 4-3, iar astfel, echipa din San Sebastian a câștigat Copa del Rey pentru a patra oară în istorie. În total, odată cu succesul de la Sevilla, bascii au în palmares 7 trofee majore. Pe lângă cele 4 cupe, Sociedad a mai câștigat două campionate și o supercupă în fotbalul spaniol. În plus, trofeul obținut sâmbătă seară reprezintă primul succes notabil din cariera de antrenor a lui Pellegrino Matarazzo, tehnicianul american care a preluat-o pe Sociedad la finalul anului trecut.