Căpitanul lui Tottenham vrea să-i calce pe urme lui Harry Kane după finala cu Manchester United: „E singurul care îmi lipsește”

Son Heung-min (32 de ani) joacă de un deceniu la Tottenham, cu care speră să câștige Europa League. Căpitanul londonezilor n-are niciun trofeu în carieră.

Son visează să ia Europa League cu Tottenham: „Urăsc să pierd meciuri”

Son vrea să îi calce pe urme lui Harry Kane, care, în acest sezon, a câștigat primul trofeu din carieră. Englezul a făcut-o însă cu Bayern Munchen, cu care a luat Bundesliga.

Căpitanul lui Tottenham are ocazia să spargă gheața după 10 ani petrecuți la gruparea londoneză. O poate face pe San Mames, în finala Europa League, cu Manchester United. . Pentru sud-coreean va fi a doua finală europeană, după cea a Ligii Campionilor, pierdută în 2019 în fața lui Liverpool.

„Nu cred că va fi ușor să trecem peste acea dezamăgire. Este o competiție diferită și o altă șanse pe care o avem, așa că vom juca cu o mentalitate mai puternică, deoarece cred că am învățat ceva din acel eșec. Este foarte dureros să vezi cealaltă echipă cum ridică trofeul.

Mie mi-a fost puțin dificil să îmi revin din punct de vedere mental după ce am pierdut un meci atât de special (n.r. – finala cu Liverpool din 2019). Urăsc să pierd meciuri”, a declarat Son Heung-min, conform

În cazul în care va câștiga Europa League, echipa lui Ange Postecoglu va salva un sezon catastrofal. Tottenham nu doar că va cuceri trofeul, dar va juca și în viitoarea stagiune de Liga Campionilor. Cu o etapă înainte de finalul Premier League, Spurs e pe locul 17, cu 38 de puncte.

„E adevărat că nu ne-am descurcat bine în campionat, dar dacă ne-am fi gândit doar la asta, nu am fi ajuns în finala Europa League. Cred că am ajuns pe merit în această finală, iar modul în care am jucat în această competiție îmi dă speranțe”, a adăugat căpitanul lui Spurs.

„Sper ca acest vis să devină realitate”

s-au mai întâlnit până acum de trei ori în acest sezon. De fiecare dată au avut câștig de cauză londonezii. Spurs s-a impus în campionat cu 3-0 și 1-0 și în Cupa Ligii cu 4-3.

„Ne respectăm întotdeauna adversarii, dar important e să ne concentrăm la ce avem noi de făcut. Sunt sigur că așa gândesc și jucătorii lui Manchester United. În mod cert va fi un meci grozav, dar dificil. Ne dorim enorm să îl câștigăm.

E singurul lucru care îmi lipsește în cei 10 ani petrecuți la Tottenham. Am muncit din greu și am visat mereu să câștig un trofeu în tricoul lui Tottenham. Sper ca acest vis să devină realitate”, a adăugat atacantul asiatic.