Căpitanul lui U Cluj, replică uluitoare pentru Stanciu: „Băi, Nicule, rămâi acolo!”

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Din informațiile FANATIK, transferul lui Nicolae Stanciu (33 de ani) la Universitatea Cluj va fi confirmat în luna decembrie. Între timp, mijlocașul internațional român Revenirea sa în România se apropie, iar Alex Chipciu, căpitanul ardelenilor, i-a dat un sfat fostului său coleg de la FCSB.

Alex Chipciu, replică fabuloasă pentru Nicolae Stanciu după ce a câștigat titlul în China

Ajuns la vârsta de 33 de ani, Nicolae Stanciu și-a făcut publică dorința de a reveni în România pentru a fi cât mai aproape de familie. Astfel, chiar dacă a devenit campion în China și este extrem de iubit și respectat la Dalian Yingbo, el este pregătit să aleagă o echipă din SuperLiga României.

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FANATIK va fi prezentat oficial abia în luna decembrie. Până atunci, Alex Chipciu a dezvăluit că i-a oferit un sfat atunci când a văzut cât de tare îl venerează miile de fani chinezi. Chiar dacă el își dorește foarte tare să facă din nou echipă cu Stanciu, de această dată la U Cluj, Chipciu a recunoscut că l-a îndemnat pe prietenul său să rămână în China.

„Mi-aș dori să vină la noi, clar. Cred că sunt șanse să vină la noi, pentru că el vrea să fie cât mai aproape de familie. Șansele sunt doar din ianuarie. Deci acum ia în calcul să vină la noi, să continue acolo sau să meargă la FCSB. Țin minte că l-a sunat și FCSB, și Craiova, toată lumea l-a sunat. Dar Craiova n-are nicio șansă. Pe partea asta sentimentală am încercat, dacă e vreo șansă să vină la noi, să-i spun să ne ia în considerare. În același timp, când au făcut coregrafia aia în China cu el, i-am zis «Băi, Nicule, rămâi acolo»”, a declarat Chipciu conform

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Căpitanul lui U Cluj, impresionat de iubirea pe care fanii chinezi i-o poartă lui Nicolae Stanciu

Chiar dacă în ultimii ani calitatea din campionatul chinez a scăzut considerabil, iar bugetele s-au micșorat enorm față de perioada în care formațiile de acolo își permiteau să transfere fotbaliști precum Oscar sau Hulk, fanii au rămas la fel de înfocați. După un sezon magic, în care a reușit 10 goluri și 5 pase de gol, Stanciu a devenit favoritul tribunelor.

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Suporterii chinezi i-au dedicat o coregrafie uluitoare, în care Stanciu era prezentat drept un vrăjitor. Alex Chipciu a dezvăluit că a vorbit cu prietenul său pe apel video imediat după ce a câștigat campionatul și a rămas uimit de numărul uriaș de suporteri ai echipei: „Vorbeam cu Stanciu… a fost nebunie în China după campionatul câștigat. M-a sunat și aseară cu video. I-am zis că dacă vrea să plece la război, are armată. Era cu un miliard de chinezi după el”, a mai glumit Chipciu pentru sursa citată anterior.