Căpitanul naționalei, pus pe lista „trădătorilor” în Iran după ce a cerut azil politic în Australia. Statul i-a blocat toate bunurile

ADVERTISEMENT

Situația din Iran este una extrem de dificilă după atacurile Statelor Unite ale Americii din ultimele săptămâni. Activitățile sportive au fost suspendate, iar căpitanul echipei naționale de fotbal feminin, Zahra Ghanbari, a cerut azil politic în Australia, în urma unei deplasări. Statul a aflat și i-a blocat toate conturile.

Iranul i-a înghețat bunurile jucătoarei Zahra Ghanbari, căpitan în naționala de fotbal feminin a țării

În urma , de pe 28 februarie, Iran a alcătuit o listă de persoane considerate „trădătoare”, cărora le-a blocat toate bunurile prin decizie judecătorească. Pe această listă se afla și numele unei sportive, mai exact Zahra Ghanbari.

ADVERTISEMENT

Ea este căpitanul și a primit acest statut după ce a făcut o deplasare în Australia pentru Cupa Asiei feminine în luna martie, atunci când a solicitat azil politic. Prezența lor la acea competiție le-a adus un val uriaș de critici, mai ales prin faptul că au refuzat să intoneze imnul național înaintea primei partide.

I-a s-au deblocat conturile după retragerea azilului politic

Prin azil politic se înțelege cererea protecției într-o altă țară prin simplul fapt că nu te mai simți în siguranță pe teritoriul țării tale din motive politice. Acest gest a fost considerat un act de trădare, iar conturile Zahrei Ghanbari nu au fost deblocate până când aceasta nu și-a retras cererea de azil.

ADVERTISEMENT

Același lucru l-au făcut și alte cinci dintre jucătoarele care au pornit acest demers, iar mai apoi s-au întors în Iran, unde au participat la o ceremonie de primire la Teheran. Autoritățile iraniene au dezghețat bunurile căpitanei naționalei feminine. Decizia vine la două zile după publicarea listei de persoane cu „trădătorii de patrie”, printre care se regăsea și numele sportivei. Decizia de a-i reda dreptul asupra bunurilor sale a venit în urma „unei schimbări de comportament”, se specifică în presa din Iran, citată de Le Parisien.