Căpitanul naționalei României, dezvăluiri fără inhibiții despre viața amoroasă: „Masculin sau feminin, dar să fie de calitate!”

Căpitanul naționalei României a vorbit fără inhibiții despre viața sa amoroasă. Ce își dorește în viața sa. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
26.12.2025 | 21:14
Căpitanul naționalei României a vorbit deschis despre viața amoroasă. Sursa Foto: Instagram laslo13.cristina.
Căpitanul echipei naționale de handbal feminin a României, Cristina Laslo, a vorbit fără perdea despre viața sa amoroasă. Sportiva are o mare dorință la acest capitol. Ce a spus, de fapt.

Căpitanul naționalei României a vorbit despre viața amoroasă

Pe final de an, Cristina Laslo, cea care poartă cu mândrie banderola de căpitan al echipei naționale de handbal feminin, a vorbit despre viața sa. Ea a oferit detalii neștiute legate de capitolul amoros.

Mai exact, Cristina Laslo, care a făcut parte din lotul României în toamna acestui an la meciurile din EHF Euro Cup, a spus că nu a avut timpul necesar pentru a-și întemeia o relație. Marea sa dorință este ca, indiferent de sexul următorului partener, să fie vorba de ceva serios.

„Din păcate, nu (n.r. – dacă are pe cineva iubit). Deși mi-aș dori foarte tare, dar, din păcate,  faptul că trăim în orașe din care nu provenim și trăim doar pentru handbal, acest subiect este foarte afectat.

Nu apuci să creezi și să îți faci o relație, dar eu mi-aș dori extrem de tare. Indiferent, dacă este vorba de masculin sau feminin, mi-aș dori să fie de calitate și cu iubire”, a declarat Cristina Laslo pentru podcastul hai.cu.link.

Cristina Laslo semnează cu o revelație din Liga Florilor

Gloria Bistrița, actualul lider al campionatului, își pierde una dintre piesele de bază. Mai exact, din informațiile FANATIK, Cristina Laslo pleacă de la echipă. Căpitanul naționalei României va semna cu Dunărea Brăila, unde va încasa un salariu de aproximativ 10.000 de euro. Pentru bistrițene, Cristina Laslo juca din 2022, în timp ce pentru prima reprezentativă a României evoluează din anul 2016.

  • 7 prezențe la turnee finale are Cristina Laslo pentru naționala României (4 la Campionatul Mondial și 3 la Campionatul European)
Tags:
