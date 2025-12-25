Căpitanul naționalei României, transfer spectaculos! Semnează cu noua echipă de titlu din Liga Florilor. Exclusiv

Sport

FANATIK a aflat că noua forță din Liga Florilor a realizat un nou transfer de top. Căpitanul echipei naționale va semna cu echipa care se va lupta la titlu în următorul sezon.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
25.12.2025 | 11:50
Cristina Laslo, căpitanul naționalei României, semnează cu Dunărea Brăila. FOTO: Sport Pictures
Căpitanul echipei naționale de handbal feminin a României, Cristina Laslo, se va despărți de actualul lider al campionatului, Gloria Bistrița, pentru a semna cu noua forță din Liga Florilor, Dunărea Brăila. Ce salariu va avea sportiva de 29 de ani la noua echipă.

Căpitanul naționalei României, transfer spectaculos. Cristina Laslo semneză cu Dunărea Brăila

Dunărea Brăila continuă mutările de top pentru a-și forma lotul în vederea următorului sezon. Din informațiile FANATIK, căpitanul naționalei României, Cristina Laslo, va părăsi liderul campionatului, Gloria Bistrița, și va semna cu Dunărea Brăila, salariul pe care îl va avea la noua echipă fiind de aproximativ 10.000 de euro.

Sportiva născută la Cluj-Napoca și-a început cariera la echipa locală Universitatea, unde a evoluat până în 2017, după care a mai jucat pentru Buducnost (Muntenegru), Corona Brașov și Minaur Baia Mare înainte de a semna cu Gloria Bistrița în 2022. Actualul căpitan al echipei naționale evoluează pentru prima reprezentativă a României începând din 2016, având 7 prezențe la turnee finale: 4 la Campionatul Mondial și 3 la Campionatul European.

Dunărea Brăila, noua forță din Liga Florilor

Dunărea Brăila se va număra printre principalele candidate la titlu în următorul sezon. Echipa va fi preluată începând din vară de fostul selecționer al României, Bogdan Burcea, aspect dezvăluit de FANATIK încă din luna octombrie. Acesta va sosi la echipă și cu patru jucătoare de la Corona Brașov.

Înainte de a o transfera pe Cristina Laslo, Dunărea Brăila s-a înțeles și cu alte jucătoare importante din handbalul românesc, precum Alisia Boiciuc, Mihaela Mihai sau Rebeca Necula. În actuala stagiune, echipa ocupă locul 4 după 10 etape, la 8 puncte în urma liderului Gloria Bistrița.

