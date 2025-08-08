Sport

Căpitanul Rapidului a aflat verdictul medicilor, după accidentarea cu Botoșani. Un alt jucător ajunge pe masa de operație

Vești proaste pentru Costel Gâlcă. Răzvan Onea a aflat verdictul după accidentarea cu Botoșani, iar un alt fotbalist al giuleștenilor se va opera.
Daniel Işvanca
08.08.2025 | 12:05
Capitanul Rapidului a aflat verdictul medicilor dupa accidentarea cu Botosani Un alt jucator ajunge pe masa de operatie
Probleme pentru Costel Gâlcă, după meciul câștigat cu FC Botoșani FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Probleme mari de lot pentru Costel Gâlcă, care a pierdut doi jucători importanți înaintea meciului de la Galați. Răzvan Onea a aflat verdictul, după accidentarea suferită în meciul cu Botoșani, în timp ce un alt fotbalist din lotul alb-vișiniilor se va opera.

Lovitură pentru Rapid! Răzvan Onea a aflat verdictul

Răzvan Onea a fost căpitan în meciul disputat în runda a patra a SuperLigii României, între Rapid și FC Botoșani, însă fotbalistul a fost înlocuit în minutul 42 de Cristi Manea.

Robert Niță a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre situația gleznei lui Onea, iar joi, Rapidul a publicat un comunicat cu privire la starea de sănătate a acestuia.

„Actualizări medicale după meciul cu FC Botoșani

Cristian Manea a suferit o fractură la mână, în urma unui contact cu un adversar. Fundașul nostru va fi supus astăzi unei intervenții chirurgicale, iar perioada de recuperare va depinde de evoluția sa.

Răzvan Onea a suferit o entorsă la gleznă, iar primele zile de recuperare au decurs foarte bine. Este așteptat să revină la antrenamente în următoarele zile.

Le dorim amândurora o recuperare rapidă și cât mai ușoară!”, au scris giuleștenii.

Cristi Manea se va opera din cauza unei fracturi la mână

Cristi Manea a intrat în locul lui Răzvan Onea în partida câștigată de Rapid cu FC Botoșani, dar se pare că fundașul giuleștenilor are și el probleme medicale, mai mari decât ale colegului său.

Acesta are o fractură la mână și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, care îl va ține destul de mult timp departe de gazon. El și-a anunțat intenția de a pleca de la echipă, chiar după ultimul joc.

