Căpitanul Rapidului, forțat să plece din Giulești: „Nu îmi doream asta, voiam să rămân!”

Constantin Schumacher a jucat la Rapid la începutul anilor 2000. Fostul mijlocaș ofensiv al giuleștenilor a povestit cum a fost înlăturat de la echipă chiar când era căpitan.
Mihai Dragomir
30.05.2026 | 22:12
Fostul căpitan al Rapidului, dezamăgit că a fost forțat să plece în China. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Constantin Schumacher a jucat la Rapid în două perioade de timp la începutul anilor 2000. Fostul jucător român a povestit cum a fost forțat să părăsească Giuleștiul și să meargă la Yunnan Hongta, echipa devenită ulterior Chongqing Liangjiang, în China. Ce și-a dorit, de fapt, și care a fost cel mai mare regret al său când vine vorba de echipa bucureșteană.

Constantin Schumacher, forțat să plece de la Rapid

Constantin Schumacher a fost unul dintre jucătorii care s-au remarcat la Rapid la începutul anilor 2000. Actualul antrenor român, care a promovat-o pe SCM Râmnicu Vâlcea în Liga 2 în acest sezon, a povestit cum consideră că a procedat greșit în momentul plecării sale de la Rapid în China, țara unde românii fac legea în prezent. El a mărturisit că putea aștepta să prindă un campionat mai bun din Europa, dar a fost forțat și de conducerea din Giulești să accepte oferta din Asia. „Am stat 3 ani în China. Puteam să mai rămân, se rugau de mine să fac asta.

Am avut o mentalitate greșită înainte să plec. Puteam să încerc să prind un campionat mai bun din Europa. Nu îmi doream să plec de la Rapid, eram căpitan, aveam 12 puncte diferență, voiam să ridic Cupa, să iau medalie. Dar dacă au venit cei de la Rapid și mi-au zis că au o ofertă financiară foarte bună pentru mine, a fost într-un fel forțat. Mi-a părut rău. M-am simțit bine la Rapid. Îmi plăceau antrenamentele pe care le făceam și oamenii pe care îi aveam și emulația pe care o aveai la Rapid. Din punct de vedere financiar, da, 100%, nu există comparație. Doar că din punct de vedere fotbalistic este total diferit”.

Marele regret al lui Constantin Schumacher legat de Rapid

Constantin Schumacher a mărturisit apoi că voia să continue în Giulești și să ducă echipa pe cele mai înalte culmi. Fostul jucător mai avea 4 ani de contract, însă schimbările impuse de conducere au schimbat întreg scenariul. „Am și regrete, normal. Îmi doream să rămân în momentul ăla când am făcut 50 de victorii și am pierdut un singur meci, voiam să continui. Când eu mai aveam contract vreo 4 ani de zile cu Rapidul…

Ca la fotbal, știi cum e. Își doresc alți oameni să ajungă acolo. Se făcuse deja un angrenaj și începea să meargă motorașul și oamenii își doreau altceva. M-au dat la o parte fără să cer absolut nimic, dar nu mai contează. Ăla e un regret al meu, că îmi doream poate să duc eu Rapidul mai sus decât a fost. Poate puteam să fac eu lucrul ăsta!”, a mai spus Constantin Schumacher la FANATIK RAPID.

  • 262 meciuri și 46 goluri și-a trecut în cont Constantin Schumacher în prima divizie din România
  • 39 meciuri și 6 goluri au fost cifrele fostului fotbalist român în prima ligă din China

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
