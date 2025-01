Căpitanul Rapidului, speriat de „dinozaurii” din vestiar la venirea în Giulești: „Două luni nu am scos o vorbă!”

, unde a oferit detalii interesante din perioada sa la Rapid București. Fostul fundaș al echipei naționale a României și-a amintit cu nostalgie debutul la clubul din Giulești, oferind o imagine vie a atmosferei din vestiarul echipei.

Cristi Dulca, amintiri din primii ani la Rapid

Fostul fotbalist a povestit cu drag primele sale clipe de la Rapid. Acesta s-a luptat pentru un loc la echipa cu niște jucători renumiți, iar în primele sale săptămâni în Giulești a fost mai retras. De asemenea, a glumit pe seama intrărilor dure ale colegului său Adrian Matei.

„Mi-am adus aminte când am ajuns în decembrie ’95 în Giulești și am văzut atâția dinozauri cu greutate în vestiarul Rapidului. Nu am scos vreun cuvânt în afară de ‘Bună dimineața’ și ‘Poftă bună’.

Ne-am adaptat și datorită lor. Ne-au luat lângă ei. Nu ne-au respins. A fost mult mai lină adaptarea”, a spus Cristi Dulca, rememorând începuturile sale la Rapid și cum a fost să se integreze într-un vestiar cu jucători experimentați.

Cristi Dulca: „Trebuia să ne protejăm. Nu era glumă. Ne lovea”

În timpul antrenamentelor, Dulca a învățat rapid să facă față intensității jocului. Fundașii giuleșteni nu aveau milă nici măcăr la pregătire: „Am învățat să îmi pun apărătoare și în față, și în spate, la antrenamente.

Individul de lângă tine (n.r. Adrian Matei) ne spunea: ‘Astăzi am chef să intru’. Nu era glumă. Ne lovea. Se antrena pentru sâmbătă. Zicea: ‘Astăzi vă dau’. Trebuia să ne protejăm..

A fost o perioadă frumoasă. Unii mergeau și la dentist mai des (n.r. zâmbește). Dacă era VAR atunci, jumătate din echipă era eliminată.

Ne luam din lazi ciorapi și câte un tricou. S-au schimbat lucrurile. Nu știai pe atunci ce înseamnă PRO Rapid. La PRO Rapid simțeai că ai un loc în care te puteai antrena în liniște. Aveai restaurant, sală de forță. Raț, Lobonț parcă locuiau acolo,” a mai spus la emisiunea ”Suflet de Rapidist”.

În prezent, giuleștenii nu au parte de cel mai bun început de sezon. Numirea lui Marius Șumudică pe banca echipei pare că a mai redresat lucrurile. După pauza internațională, Rapid se va duela cu liderul Superligii României, Universitatea Cluj.