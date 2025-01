Căpitanul Rapidului uimește și amuză: ”Prima echipă națională pe care mi-o amintesc este aceea cu Săpunaru”

Răzvan Onea, 26 de ani, are o poveste spectaculoasă. El nu a devenit un fotbalist bun și cunoscut pe un traseu simplu, nu a crescut în Academia lui Hagi, nici în vreun alt club de juniori foarte bun. Povestește că a trebuit să coboare din B în C, apoi din A în B înainte să ajungă în Giulești și .

Răzvan Onea: ”Am început sezonul prost de tot, e bine că am mai reglat situația în a doua parte a lui și acum avem șanse să fim în playoff”

Din momentul în care Săpunaru nu a mai fost un titular de bază, Onea a devenit liderul de pe teren al vișiniilor. Răzvan își amintește amuzat că prima echipă națională din copilăria lui, prima pe care și-o amintește clar, este aceea din 2008, o formulă care îl conținea și pe Săpunaru, .

Răzvan, cum te simți în cantonamentul acesta din Dubai?

E un cantonament greu ca toate în care e pus accentul pe pregătirea fizică. Am intrat în a doua parte a lui, una în care vom juca și două amicale foarte puternice. Îmi doresc să încheiem stagiul sănătoși, că asta e cel mai important, să fim apți pentru meciul cu Poli Iași de luni.

Cum a fost prima parte a sezonului? Acum poți s-o analizezi rece, a trecut.

A fost și cu bune, și cu rele. Am început campionatul prost, fără victorie, cu foarte multe egaluri. Pe urmă am început să câștigăm și am mai reglat un pic situația în a doua parte a sezonului. Acum suntem acolo, aproape de playoff.

Ce ar trebui să se întâmple ca să fiți mulțumiți la finalul stagiunii?

Primul obiectiv este să intrăm în playoff. Și apoi să câștigăm Cupa. Dacă vom fi în playoff, acolo o să fie un alt campionat și se poate întâmpla orice.

Născut în Paris, devenit fotbalist la CS Afumați. ”Mă bucur enorm când port banderola de căpitan al Rapidului!”

Mă uitam pe CV-ul tău înainte să vorbim și am sesizat ceva ce recunosc că nu știam: ești născut în Paris. Care este explicația?

Da, părinții mei erau acolo la muncă, așa cum au plecat mulți români pentru un trai mai bun, și m-am născut în Paris. Dar nu am apucat să stau acolo nici măcar un an, pentru că fratele meu era acasă și am decis să ne întoarcem cu toții la el.

Fotbalist cum ai ajuns? Care a fost traseul?

Am fost întâi la un club privat din Baia Mare, după care am mers la LPS Satu Mare, de acolo am trecut ca senior la Afumați și au urmat Poli Iași, Rapid.

Un progres continuu, ai urcat mereu.

A fost un progres continuu ca nume ale echipelor. În realitate am mai și coborât uneori. La Iași am retrogradat și am fost nevoit să joc o perioadă în liga a doua, cu Afumați am terminat pe locul 5 în liga a doua și nu știu ce s-a întâmplat de clubul a fost retrogradat în liga a treia. Și am jucat într-o vreme în ”C”. După ce urcam în carieră, și coboram. Cam așa a fost de fiecare dată.

Ai fost căpitan uneori. Înseamnă ceva special?

E o responsabilitate enormă să fiu căpitan al Rapidului, am purtat banderola atunci când a absentat Cristi. M-am bucurat, am încercat să-mi motivez colegii cât mai bine și să fiu un exemplu pentru ei.

”Cristi Săpunaru vorbește în vestiar chiar și atunci când nu face parte din lot. Are un speech al lui cu care ne atinge pe toți”

Banderola te face să fii mai curajos, mai ambițios?

E vorba doar despre responsabilitatea pe care o ai în vestiar, despre discursul pe care-l ai. Un căpitan trebuie să îi dea echipei un strop de ambiție în plus.

Chiar te mișcă, te motivează discursurile din vestiar?

De fiecare dată vorbesc în vestiar și Mister, și Cristi. Cristi a venit în vestiar chiar și atunci când nu era în lot și a avut un discurs. El are un speech al lui cu care știe unde să ne atingă, chiar te motivează.

Care a fost cel mai frumos mesaj de felicitare pe care l-ai primit după un meci?

Din partea familei, după primul gol pe care l-am marcat pentru Rapid. Nu mai țin minte exact ce mi-au scris, dar mereu mesajele din partea lor sunt cele mai importante.

Vezi vreo favorită pentru titlu? Pe Rapid o scoatem din calcule, clasamentul nu o indică printre concurente.

Nu văd o favorită clară, e foarte echilibrat, parcă niciodată n-a mai fost chiar atât de strâns clasamentul, cu primele opt sau nouă echipe implicate în lupta pentru locurile din față.

”Mă uit la Hakimi și la Reece James. Andrei Rațiu e foarte bun, sper să fiu și eu în echipa națională!”

Ai avut vreun adversar atât de bun încât să te gândești înaintea meciului ”aoleu, o să joc împotriva ăluia!”?

Nu chiar așa, dar aș putea să menționez câțiva jucători foarte buni împotriva cărora am jucat: Mitriță, Florinel Coman cred că sunt printre cei mai buni mijlocași de bandă români.

Ai vreun fundaș dreapta preferat?

Până să se retragă a fost Dani Alves preferatul multor fundași dreapta. Îmi mai plac mult Hakimi, Reece James. Pe ei îi urmăresc în mod special.

Ai jucat în sezonul acesta în diverse sisteme, cu apărare din cinci, din patru. Cum te simți mai bine?

A fost prima dată în acest sezon în care am jucat într-un sistem cu cinci fundași. De fapt, poate că am mai jucat o dată sau de două ori cu domnul Mutu când era aici. Sunt avantaje și dezavantaje în fiecare sistem. Ca fundaș lateral într-o apărare din patru vin mai des din spate, am jocul în fața mea, ca lateral într-o apărare cu cinci fundași trebuie să mă transform în multe momente într-un mijlocaș de bandă. Mie îmi place în ambele situații, mă adaptez.

Este perioada aceasta cu cantonamente cea mai nesuferită pentru un fotbalist?

Nu mai e chiar nesuferită, s-a schimbat foarte mult programul, nu mai sunt cantonamentele din urmă cu câțiva ani, când echipele aveau timp chiar și să facă două cantonamente dintre care primul era exclusiv pentru pregătirea fizică. Acum e un stagiu scurt, nu am avut nici vacanță foarte lungă. Am primit mingea de la primele antrenamente, avem și amicale, suntem împreună aici. E adevărat că suntem departe de familii, ne lipsesc, dar suntem toți conștienți că fără pregătirea asta nu se poate să ne atingem obiectivele.

În națională s-a impus ca fundaș dreapta Rațiu, care e bun. Speri să fii și tu acolo?

Îmi doresc, nu pot să mint, e visul meu de când eram copil, mereu mi-am dorit să joc pentru România. Într-adevăr, Rațiu e un jucător foarte bun și e la un anumit nivel, în prima ligă spaniolă, la care nu oricine poate să ajungă. Chiar îl apreciez sincer.

Răzvan Onea, coleg al lui Cristian Săpunaru: ”Prima echipă națională pe care mi-o amintesc este aceea cu Săpunaru”

Care e prima echipă națională pe care ți-o amintești? Din copilărie.

Așa, foarte, foarte bine, generația din 2008. De la Euro.

Cu Mutu, cu Chivu.

Cu Cristi. Era și Cristi Atunci.

A, corect! Era și Săpunaru, așa e!

Da, atunci eram deja conștient și am memoria mai bună, amintiri mai multe.

Și cum e să-l ai acum coleg în vestiar pe Săpunaru, pe care-l vedeai, copil fiind, în echipa națională?

E o relație specială, Cristi e un exemplu pentru fiecare om din vestiar. Nu se dă la o parte de la niciun antrenament, le-a făcut pe toate cot la cot cu noi. E un sportiv demn de respectul nostru, al tuturor, pentru că are o istorie bogată. E un exemplu.

Vivacitatea ta e nativă sau e ceva creat în antrenamente?

De mic copil aveam energie, dar sunt implicat total în antrenamente. Nu cred că am lipsit vreodată fără să fi fost motivat de vreo accidentare și întotdeauna dau totul. Asta se vede și în timpul meciului.

Cum e Șumudică? Are ceva diferit, special față de alți antrenori?

E un rapidist înrăit și are o conexiune cu tribuna, cu tot ceea ce înseamnă Rapid. E un antrenor foarte bun al cărui staff trebuie să spun că este extrem de bun, chiar excepțional! Sunt oameni de o foarte mare calitate pe care-i simt că sunt cu totul în slujba echipei.

Conexiunea aceasta cu tribuna chiar există?

Da, au fost nenumărate cazuri în care am simțit-o clar. Am întors-o pe Craiova și am bătut-o cu 3-2, a retrogradat la noi în Giulești. La 2-2 nu se mai auzea nimic pe stadion, atmosfera aceea ne împingea să marcăm golul victoriei și așa s-a și întâmplat. E ceva aparte să joci în Giulești, suporterii rapidiști sunt unici în România.

Ai jucat la Afumați, unde nu există nici un suporter, acum joci în Giulești cu tribunele pline. Atmosfera nu e și apăsătoare uneori? Nu te inhibă?

Cu siguranță te și apasă. Sunt momente în care suporterii sunt nemulțumiți, nu le convine cum joacă echipa. E o presiune firească, eu pentru așa ceva m-am apucat de fotbal. Ca jucător profesionist trebuie să reziști.

68 de meciuri și două goluri a înregistrat Onea la Rapid în SuperLiga. El a semnat pentru vișinii în ianuarie 2022, cumpărat fiind de la Poli Iași cu 100.000 de euro

3 meciuri amicale dispută Rapid în Dubai. Giuleștenii au învins-o pe Al Hilal United, din liga a treia a EAU, cu 13-0. Vor mai juca pe 14 ianuarie cu Ulsan, campioana Coreei de Sud, de la ora 15:00, și pe 15 ianuarie cu Shanghai Port, campioana Chinei, de la ora 14:00