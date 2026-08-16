Căpitanul Stelei, derapaj pe internet înainte de umilința de la Bacău. Fanii au luat foc: „Ce e asta?”

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Steaua are un start teribil de sezon în Liga 2. După două eșecuri pe teren propriu, cu CSM Slatina și SCM Râmnicu Vâlcea, „militarii” au pierdut cu 0-3 pe terenul lui FC Bacău și ocupă penultimul loc în clasamentul diviziei secunde. După meci, fanii au „explodat” pe rețelele sociale la adresa căpitanului Adrian Ilie (26 de ani).

Căpitanul Stelei, atacat de suporteri după 0-3 cu FC Bacău

Adrian Ilie a fost integralist în meciul disputat de Steaua la Bacău, în care echipa pregătită de Daniel Oprița a suferit un eșec dur, 0-3. Cu o zi înainte de meci, fundașul a postat pe contul său de Facebook o imagine din timpul călătoriei spre Bacău, alături de un mesaj neplăcut, iar acest lucru a revenit în prim-plan după înfrângerea suferită de Steaua.

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Fanii l-au criticat pe fundaș pe rețelele sociale. „Asta e atitudine de căpitan la Steaua?”; „Ce e asta? Ai emblema Stelei pe piept. Treaba ta ce faci în timpul liber, dar înainte de meci trebuie mai multă atenție, mai multă concentrare, mai mult bun simț. Sunteți pe locul 21 din 22!” au fost doar două dintre mesajele fanilor.

Start dezastruos de sezon pentru Steaua

Deși a început noul sezon din Liga 2 cu două meciuri pe teren propriu în care pornea clar cu prima șansă, Steaua le-a pierdut pe ambele. Echipa lui Daniel Oprița a fost învinsă cu același scor, 2-1, de CSM Slatina, formație care anul trecut a evoluat în play-out-ul diviziei secunde, și de nou-promovata SCM Râmnicu Vâlcea.

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După un succes în Cupa României Betano pe terenul Dunării Giurgiu, grupare din Liga 3, . Așadar, după 3 etape, Steaua ocupă locul 21, penutltimul, în divizia secundă, cu 0 puncte. Ultimul loc este ocupat de CS Dinamo, gruparea antrenată de Ionuț Chirilă, care se bazează în mare parte pe juniori. , care se va disputa joi, 20 august, de la ora 17:00.