Sport

Căpitanul Stelei, derapaj pe internet înainte de umilința de la Bacău. Fanii au luat foc: „Ce e asta?”

Steaua a fost spulberată la Bacău, 3-0, și ocupă penultimul loc în Liga 2. Căpitanul Adrian Ilie a fost atacat de suporteri pentru o postare făcută pe rețelele sociale înainte de meci.
Bogdan Mariș
16.08.2026 | 16:10
Capitanul Stelei derapaj pe internet inainte de umilinta de la Bacau Fanii au luat foc Ce e asta
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Căpitanul Stelei, Adrian Ilie (26 de ani), a fost criticat de suporteri după eșecul suferit de „militari” la Bacău. FOTO: Sport Pictures
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Steaua are un start teribil de sezon în Liga 2. După două eșecuri pe teren propriu, cu CSM Slatina și SCM Râmnicu Vâlcea, „militarii” au pierdut cu 0-3 pe terenul lui FC Bacău și ocupă penultimul loc în clasamentul diviziei secunde. După meci, fanii au „explodat” pe rețelele sociale la adresa căpitanului Adrian Ilie (26 de ani).

Căpitanul Stelei, atacat de suporteri după 0-3 cu FC Bacău

Adrian Ilie a fost integralist în meciul disputat de Steaua la Bacău, în care echipa pregătită de Daniel Oprița a suferit un eșec dur, 0-3. Cu o zi înainte de meci, fundașul a postat pe contul său de Facebook o imagine din timpul călătoriei spre Bacău, alături de un mesaj neplăcut, iar acest lucru a revenit în prim-plan după înfrângerea suferită de Steaua.

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postare Adrian Ilie
Adrian Ilie, căpitanul Stelei, derapaj pe rețelele sociale înainte de meciul cu FC Bacău. FOTO: captură Facebook

Fanii l-au criticat pe fundaș pe rețelele sociale. „Asta e atitudine de căpitan la Steaua?”; „Ce e asta? Ai emblema Stelei pe piept. Treaba ta ce faci în timpul liber, dar înainte de meci trebuie mai multă atenție, mai multă concentrare, mai mult bun simț. Sunteți pe locul 21 din 22!” au fost doar două dintre mesajele fanilor.

Start dezastruos de sezon pentru Steaua

Deși a început noul sezon din Liga 2 cu două meciuri pe teren propriu în care pornea clar cu prima șansă, Steaua le-a pierdut pe ambele. Echipa lui Daniel Oprița a fost învinsă cu același scor, 2-1, de CSM Slatina, formație care anul trecut a evoluat în play-out-ul diviziei secunde, și de nou-promovata SCM Râmnicu Vâlcea.

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După un succes în Cupa României Betano pe terenul Dunării Giurgiu, grupare din Liga 3, „militarii” s-au făcut de râs la Bacău, unde au fost învinși clar de gazde, 3-0. Așadar, după 3 etape, Steaua ocupă locul 21, penutltimul, în divizia secundă, cu 0 puncte. Ultimul loc este ocupat de CS Dinamo, gruparea antrenată de Ionuț Chirilă, care se bazează în mare parte pe juniori. Pentru Steaua urmează meciul din play-off-ul Cupei României contra prim-divizionarei Csikszereda, care se va disputa joi, 20 august, de la ora 17:00.

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