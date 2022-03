Căpitanul sună adunarea! Mesajul Vlad Chiricheș înainte de Israel – România: „Trebuie să fim mai agresivi”

Vlad Chiricheș l-a acompaniat pe selecționerul premergătoare meciului cu Israel, programat marți, 29 martie, de la ora 20:45. La ultima vizită în „Țara Sfântă”, „tricolorii” s-au impus cu 2-1. Partida era tot una de verificare și s-a disputat în martie 2018.

Vlad Chiricheș promite o națională mai agresivă în amicalul cu Israel

Căpitanul echipei naționale le-a transmis suporterilor că „tricolorii” au învățat din greșelile comise la duelul cu Grecia și promite o îmbunătățire în ceea ce privește atitudinea.

„Trebuie să avem o dăruire mult mai mare, să fim mai agresivi. Ne dorim să câștigăm și vom face tot posibilul să facem asta. Este foarte greu să influențez eu un jucător tânăr în doar săptămână cât sunt aici.

Jucătorii tineri trebuie să joace pentru echipele de club, să se antreneze la nivel maxim, să continue să joace bine și să vină la națională. Despre ce înseamnă punerea lor în echipă, Mister decide și știe ce trebuie făcut.

Sunt obișnuit cu criticile. Au fost multe momente în cariera mea când am fost certat și nu toată lumea a fost mulțumită de jocul nostru. Știm foarte bine ce am greșit, ce am fi putut să facem mai bine. Este bine că vine meciul ăsta, sperăm să ne ridicăm la cel mai bun nivel și să câștigăm.

Am fost testați, toată lumea este bine și suntem pregătiți pentru meciul de mâine.

A trecut mult timp de când am lucrat cu el. Este clar că au trecut anii și peste el, are mai multă experiență și a venit cu lucruri noi. E un antrenor tânăr, cu o mentalitate pozitivă și sperăm să facem lucruri frumoase împreună”, a declarat Vlad Chiricheș la conferința de presă de dinaintea amicalului cu Israel.

Dennis Man, noul decar al României

După amicalul cu Grecia, Edi Iordănescu a pierdut nu mai puțin de șase jucători. Alex Maxim și Mario Camora au acuzat diverse probleme medicale, în timp ce Florin Tănase, Alex Mitriță, Deian Sorescu și Răzvan Marin s-au infectat cu COVID-19.

În locul acestora, la prima reprezentativă au fost convocați Claudiu Petrila și Darius Olaru, care, cel mai probabil, vor face parte din lotul României la Netanya. Cu o zi înaintea amicalului, „tricolorii” , iar tricoul cu numărul 10 a ajuns în premieră la Dennis Man, după ce purtătorul de drept, Maxim, a devenit indisponibil.

