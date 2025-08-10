Căpitanul unei echipe de tot din Serie A, aproape să fie părăsit de superba lui soție. Foto

Mattia Zaccagni și Chiara Nasti trec prin momente grele, iar subiectul a făcut deliciul presei din Italia. Mijlocașul lui Lazio Roma și pe Instagram traversează o perioadă de criză.

Chiara Nasti, una dintre cele mai frumoase neveste de fotbaliști din Serie A

Chiara Nasti a făcut mai multe postări pe pagina ei oficială de Instagram care i-au pus pe jar pe fanii ei și pe cei ai lui Mattia Zaccagni, cât și pe jurnaliști deopotrivă.

„Nu lăsa furia să preia controlul, deoarece nu te va ajuta cu nimic. Dacă vrei cu adevărat să te simți bine, fă-o așa cum trebuie, fără să implici stresul și nervozitatea în asta. Există lucruri pe care nu le poți controla, dar întotdeauna poți alege cum să reacționezi”, a fost unul dintre mesajele care au lăsat loc de interpretare.

Ziariștii de la au comentat situația: „Rămâne de văzut dacă este doar o etapă trecătoare sau dacă relația celor doi traversează într-adevăr un moment dificil”.

Alessandro Rosica, una dintre prietenel Chiarei Nasti, a încercat să lămurească enigma: „Ea traversează un moment de criză personală, care nu are legătură cu Mattia Zaccagni. Relația ei cu căpitanul lui Lazio, cu care are doi copii, pare mai puternică și mai solidă ca niciodată. Amintiți-vă că și VIP-urile și bogații au probleme personale și momente mai proaste. Nu sunt roboți. Suntem toți la fel”.

Cine este Chiara Nasti. A avut o relație și cu Nicolo Zaniolo, despre care s-a iubit cu Mădălina Ghenea

Chiara Nasti i-a „trădat” pe romani după ce a avut o relație amoroasă cu Nicolo Zaniolo, fostul mijlocaș ofensiv al lui AS Roma. Acesta ar fi avut o relație .

Așa că relația cu rivalul Mattia Zaccagni de la Lazio Roma nu a picat tocmai bine. Cei doi însă s-au căsătorit în vara lui 2024 și au împreună un băiețel.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor recurge la divorț sau relația lor va fi salvată în cele din urmă. E clar însă că mulți bărbați și fotbaliști așteaptă o eventuală ruptură între Zaccagni și Chiara.