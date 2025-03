Căpitanul Universității Craiova de la eventul din 1991, interviu înaintea derby-ului cu FCSB: „E numărul 1, nu văd cum ar putea să piardă titlul”

Lupta încinsă din SuperLiga a crescut interesul suporterilor pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, care se va juca duminică, de la ora 20:00. Adrian Popescu a analizat în exclusivitate pentru FANATIK „finala” pentru primul loc din sezonul regular.

Căpitanul Universității Craiova de la ultimul event a analizat derby-ul cu FCSB: „Au un nivel de joc avansat”

FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Popescu înaintea . Căpitanul oltenilor de la eventul din 1991 a analizat lupta la titlu, în care o vede favorită pe rivala „alb-albaștrilor” de duminică seara.

Legenda a mai vorbit despre Alisson Safira, dar și despre schimbarea care s-a produs odată cu numirea lui Mirel Rădoi. Adrian Popescu a mărturisit că vrea să-l vadă pe Nicușor Bancu cu trofeul de campioană.

Urmează derby-ul cu FCSB…

– Va fi greu. Chiar dacă au fost învinși de Lyon, FCSB s-a prezentat binișor. Încă sunt sub aura unei echipe care a jucat în cupele europene și a demonstrat că are valoare. Ușor, ușor au început să se impună fără probleme în campionat.

Deja au un nivel de joc avansat față de celelalte echipe din play-off. Au un lot bun de jucători, au o bancă bună față de Craiova, U Cluj, CFR și Rapid.

E și o miză mare la mijloc, primul loc la finalul sezonului regular…

– E miză bună, de orgoliu în primul rând și de puncte în al doilea rând. Cine nu și-ar dori să fie pe primul loc la sfârșitul sezonului regular? E și o chestie de orgolii, noi ne-am duelat tot timpul cu FCSB și am căutat să fim competitivi, să jucăm și să demonstrăm că nu sunt ei miezul.

Cu toate că în ziua de astăzi, cam ei sunt miezul campionatului, miezul României.

Despre rivalitatea cu FCSB: „Tot timpul am avut o dispută fotbalistică”

Se poate lupta Craiova de la egal la egal cu FCSB?

– Se poate lupta, dar trebuie să aibă o atitudine foarte profesionistă. Ar trebuie să fie o echipă disciplinată, muncitoare care respectă indicațiile antrenorului. Mirel Rădoi a jucat la această echipă și își dorește să confirme că e un antrenor de calitate, care își va pune amprenta asupra campionatului.

Noi tot timpul am avut o dispută fotbalistică cu FCSB. Tot timpul am căutat să demonstrăm că avem valoare. Uneori am demonstrat, alteori nu…

Victoria din Cupa României Betano cu FCSB reprezintă un avantaj pentru Craiova?

– Cred că nu, acel meci s-a dus. FCSB e pe un trend ascendent din punct de vedere moral. La Craiova, toate reușitele se leagă în jurul unui jucător. Sunt cam dependenți de Mitriță, iar nu prea este bine. E bine să fie în formă, să nu se accidenteze și să ajute echipa.

Nu e bine pentru că fără el ne întrebăm cine o să conducă jocul, cine va prelua inițiativa în joc. Craiova a fost întotdeauna o echipă tehnică. Trebuie să avem o atitudine agresivă și să avem o pregătire fizică bună, să rezistă 90 de minute, nu 70 de minute, cum am rezistat până acum.

Cu Farul am avut o primă repriză foarte bună, după am slăbit ușor, ușor în repriza a doua. Cred că Mirel s-a axat mai mult pe pregătirea fizică.

Cum vi s-a părut Universitatea Craiova după venirea lui Mirel Rădoi?

– S-a schimbat atitudinea, dar nimic mai mult. Sunt aceeași jucători, dar concepția de joc și modul în care Rădoi a pregătit echipa a dat o altă notă. A venit brazilianul, are calități mai bune decât ceilalți atacanți, dar să-l lăsăm în pace, să vedem cum se prezintă în play-off.

Atunci putem să avem o părere despre acest jucător. Hai să nu îi umflăm, nu dă bine. În ziua de astăzi trebuie să te pregătești foarte mult dacă ai calități fotbalistice și joci la nivelul SuperLigii. Trebuie să te gândești la echipa națională sau un transfer în străinătate.

Cam astea trebuie să fie țintele jucătorilor. Jucătorii de la Craiova trebuie să fie titulari la națională, în perspectiva echipei naționale sau jucători de afară care au un plus față de cei de la campionatul intern.

„FCSB e numărul 1, nu văd cum ar putea să piardă campionatul”

Sperați la titlu?

– Da și nu!

De ce?

– Îmi doresc din suflet să câștige Cupa și campionatul. Am obosit să tot zic că sunt ultimul căpitan în viață care a câștigat eventul. Mi-ar face mare plăcere să-l văd pe Bancu ridicând Cupa și trofeul de campioană! Sincer vă spun!

Nu mai joc eu, ei sunt prezentul și viitorul nostru. Am spus nu pentru că din punctul meu de vedere, FCSB e numărul 1 și nu văd cum ar putea să piardă campionatul