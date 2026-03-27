Căpitanul Universității Craiova vrea să se retragă de la echipa națională! Motivele unei decizii neașteptate. Exclusiv

Pentru reprezentativa României urmează schimbări importante după ce a pierdut cu Turcia și nu s-a calificat la Cupa Mondială. Selecționerul Mircea Lucescu îi va lăsa locul lui Gică Hagi, iar mai mulți jucători vor face un pas în spate. Printre cei care se gândesc serios la retragerea din națională este și căpitanul Universității Craiova.

Retragere surprinzătoare de la națională a căpitanului Universității Craiova

În ciuda faptului că a fost cel mai bun ”tricolor” în , în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, pe Nicușor Bancu (33 de ani) îl bate serios gândul să-și ia adio de la echipa națională.

Din informațiile obținute de FANATIK, fundașul stânga le-a transmis apropiaților că ar vrea să se retragă de la echipa națională. Principalul motiv este acela că în momentul în care va începe următoarea campanie va avea 34 de ani, iar la următorul turneu final de EURO va avea 36 de ani.

Căpitanul Universității Craiova vrea sa se concentreze numai pe echipa de club, să facă un sezon european bun din toamnă. FANATIK a aflat că Bancu nu a luat deocamdată o decizie definitivă, însă problemele de sănătate avute în ultima perioadă și faptul că vârsta începe să-și pună amprenta sunt motivele pentru care jucătorul ia în calcul să nu mai vină la națională.

Cifrele lui Bancu la echipa națională

Deși nu a fost niciodată un fundaș stânga clasic, Nicușor Bancu a fost tras în această poziție din cauze lipsei de variante. Jucătorul Universității Craiova și-a făcut debutul sub tricolor sub comanda lui Cosmin Contra, pe 8 octombrie 2017, la vârsta de 25 de ani, într-un meci încheiat la egalitate cu Danemarca, scor 1-1, la Copenhaga, în preliminariile Mondialului din 2018.

În cei 8 ani și jumătate în care a fost prezent constant la prima reprezentativă, Bancu a jucat 4.263 de minute în 51 de partide, a marcat 2 goluri și a dat 8 pase decisive. Prima reușită a venit împotriva Liechtenstenului, în preliminariile CM 2022, iar cea de-a doua într-o partidă cu Finlanda din Liga Națiunilor, din vara anului 2022.

Ce variante de fundași stânga rămân la naționala României

Dacă Nicușor Bancu va decide să se retragă de la echipa națională a României, Gică Hagi, viitorul selecționer, va trebui să găsească variante de înlocuire pe acel post. Există câteva nume care vin din urmă, însă trebuie să confirme la cel mai înalt nivel.

Cea mai la îndemână variantă de fundaș stânga pentru viitor este Andrei Borza de la Rapid. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani are și avantajul de a fi fost lansat în fotbal chiar de Gică Hagi la Farul.

Un al nume interesant este Raul Opruț (28), care a intrat în vederile naționalei după prestațiile constant bune avute la Dinamo în acest sezon. Rămâne de văzut dacă veteranul Alex Chipciu va mai reprezenta o variantă ținând cont că în curând va împlini 37 de ani.

Și Nicolae Stanciu își pregătește retragerea de la națională

Nu numai Nicușor Bancu este cu gândul la retragerea din națională, ci și căpitanul Nicolae Stanciu. După înfrângerea cu Turcia, el . Mijlocașul care urmează să împlinească 33 de ani nu a detaliat dacă nu mai vrea să vină din China sau se așteaptă ca viitorul selecționer să nu-l mai convoace.

”Dezamăgirea este imensă. Vorbind în numele meu, poate a fost ultima șansă de a ajunge la un Mondial. Nu doar eu, ci toți jucătorii simt aceeași dezamăgire și durere. Ne pare rău, nu am putut fi acea generație care să readucă România la Mondial. Am încredere că cei care vor fi la următoarea campanie vor da totul și vor reuși să ajungă la un Mondial.

Avem jucători tineri care pot aduce multe bucurii. Următoarea campanie va fi în 2-3 ani, eu am deja 32 de ani acum, nu știu ce va fi pe viitor și prefer să nu vorbesc despre mine. Încrederea pe care o am pentru colegii mei este imensă.

În 10 ani, de când sunt la echipa națională, am lipsit anul trecut din cauza accidentării și mereu am venit dispus să dau totul. Nu m-am pus pe primul plan, mi-am sumat responsabilitatea la eșecuri, așa cum o fac acum”, a declarat Stanciu.