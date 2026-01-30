Capitolele care au tras în jos evoluția FCSB-ului în Liga Europa! Unde au fost corijenți fotbaliștii campioanei

ADVERTISEMENT

FCSB a încheiat conturile cu Europa League, clasându-se în afara locurilor calificante în fazele eliminatorii. Campioana României a înregistrat două victorii, un egal și opt înfrângeri în competiție și a terminat pe locul 27.

FCSB a încasat două goluri pe meci

Cifrele campioanei României în UEL sunt în concordanță cu rezultatele și locul ocupat la final. În ratarea calificării, cel mai mult a contat joscul slab al defensivei. FCSB a încasat 16 goluri, având o medie de două goluri încasate pe meci (la fel ca Dinamo Zagreb și Young Boys). Doar Maccabi Tel Aviv a fost sub cele trei echipe, cu 22 de goluri încasate. Asta în condițiile în care Tănase &Co au marcat doar 9 goluri – 1,13 media pe meci.

FCSB a avut una dintre cele mai slabe posesii din competiție, cu o medie de 44,5% din timp în care a ținut mingea. Cu aceasta s-a clasat pe locul 33 din 36 de competitoare. Doar Nice, Maccabi Tel Aviv și Malmo au fost sub campioana României la acest capitol.

Fotbaliștii lui Charalambous au faultat de 107 ori și au fost faultați de 101 ori în cele opt meciuri pe care le-au jucat. La nivelul cartonașelor galbene, echipa a fost a patra cea mai indisciplinată din Europa League. FCSB-iștii au fost sancționați de 21 de ori, la fel ca nemții de la Stuttgart. Doar Fenerbahce (33), Plzen (23) și Porto (23) au contabilizat mai multe galbene.

Târnovanu, al treilea portar în topul mingiilor salvate

Un capitol la care campiona României a stat teoretic bine, dar care practic confirmă fragilitatea apărării a fost cel al mingilor apărate de portari. Târnovanu (7 meciuri) și Zima (2 meciuri) au avut 41 de intervenții salvatoare. Doar Malmo a avut mai multe mingi scoase de portari.

FCSB a fost ok la recuperări, având 334 de faze în care a luat mingea adversarilor. Cu doar 11 astfel de momente mai puțin decât liderul Lyon, echipa care a dominat faza grupei unice a Ligii Europa.

În total, jucătorii echipei au alergat 556,1 kilometri, din care rezultă o medie de 63,13 kilometri pe meci. Echipa a șutat de 91 de ori la poartă – 40 de șuturi fiind pe poartă, 40 în afara porții și 11 blocate.

Ngezana a jucat cel mai mult

În total, fcsbiștii au inițiat 238 de atacuri, au beneficiat de 39 de cornere și au fost surprinși de 14 ori în ofsaid.

Ngezana, Cisotti și Thiam au bifat minute în toate cele opt partide jucate în grupă. Cisotti a jucat doar 452 de minute, iar Thiam 376 de minute. Cel mai puțin au jucat Dawa și Kiki, câte 45 de minute.