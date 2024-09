Capitolele la care FCSB se află în topurile Europa League. Olaru și Chiricheș, printre remarcații primei etape

După victoria categorică realizată joi, 26 septembrie, pe Arena Națională, , FCSB se află la mai multe capitole în topurile realizate de UEFA după prima etapă din faza principală Europa League.

, cu 36 de echipe, grație golaverajului. Doar Ajax Amsterdam a mai marcat patru goluri, fără să primească însă niciunul, 4-0 cu Beșiktaș.

Ca echipă, FCSB s-a evidențiat în special prin forța ofensivă. Campioana României a intrat în Top 5 Europa League la următoarele capitole: șuturi la poartă, numărul și acuratețea paselor, și bineînțeles la goluri marcate.

Roș-albaștriii au tras de 18 ori spre buturile lui Ondoa, 9 mingi au prins cadrul porții, iar patru au scuturat plasa. Marcatori Bîrligea (8), Ștefănescu (32) și Olaru (58, 69).

Cu aceste cifre, FCSB este în topul echipelor care au bombardat cel mai mult poarta adversă, la egalitate cu Manchester United (1-1 cu Twente). Braga și FC Porto sunt lidere la acest capitol, dar au suferit la eficiență.

Cele două formații din Portugalia au expediat 30 de șuturi, respectiv 29, însă pe poartă au tras cât FCSB sau chiar mai puțin. Braga s-a impus greu, 2-1, acasă, cu Maccabi Tel Aviv, iar FC Porto a pierdut 2-3, pe terenul lui Bodo/Glimt.

Șuturi/pe poartă

Cel mai bun șuteur de la FCSB a fost Darius Olaru, cu cinci mingi expediate spre poartă, dintre care trei și-au atins ținta.

Șuturi/pe poartă (goluri)

Căpitanul FCSB, Darius Olaru, autorul unei duble senzaționale cu RFS, este singurul mijlocaș infiltrat în topul golgheterilor.

Goluri (șuturi/pe poartă)

Mă bucur că am reuşit să îmi ajut echipa prin cele două goluri, însă cel mai important pentru noi este că am reuşit această victorie. Am câştigat prin calitatea noastră. Avem calitate în faţă, am avut şi un gazon foarte bun, am marcat patru goluri şi e foarte bine pentru acest început în Europa League. Ştiam că trebuie să începem cu dreptul, era cel mai uşor meci. Pe baza acestui rezultat putem construi în continuare” – Darius Olaru – mijlocaș FCSB