Capitolul bizar la care România este peste Belgia. Ianis Hagi și Racovițan fac diferența

Belgia – România este meciul care poate trimite naționala noastră în optimile EURO 2024.

Ianis e născut în Turcia, Racovițan în Franța

Pe hârtie, Belgia este net superioară României. Valoarea lotului ei este de aproape 600 de milioane de euro, de șase ori mai mult decât cea a tricolorilor. Belgienii au fotbaliști în toate campionatele tari ale Europei.

Aparent, o echipă cu foarte puțini fotbaliști belgieni get-beget, „dracii roșii” sunt depășiți de România la un capitol, la care puțini s-ar fi așteptat. Este vorba despre cel al jucătorilor născuți peste hotare.

Ianis Hagi este născut la Istanbul, iar Bogdan Racovițan, născut la Dijon (Franța). În schimb, Belgia are un singur jucător născut în afara granițelor țării. Restul, chiar dacă provin din imigranți, au văzut lumina zilei în Belgia.

Intrusul este Amadou Onana (22 ani), de la Everton. El e născut la Dakar și provine din mamă senegaleză și tată camerunez. Familia lui Onana s-a mutat la Bruxelles, pe când fotbalistul avea 11 ani și ulterior a dobândit cetățenia belgiană.

El a început fotbalul la Anderlecht și a evoluat la toate naționalele de juniori ale Belgiei. La 16 ani, Onana s-a transferat în Germania, la Hoffenheim, iar după trei ani a ajuns la Hamburg.

A mai jucat la Lille, iar din 2022 este la Everton, care a plătit pentru el 33 de milioane de lire sterline. Onana este socotot unul dintre cei mai inteligenți fotbaliști din naționala Belgiei. El vorbește fluent engleză, franceză, germană și limba wolof, folosită în Africa centrală.

În naționala Belgiei sunt destui jucători născuți în țară, dar care provin din familii de imigranți. Cei mai mulți au origini congoleze: Lukaku, Tielmans, Mangala, Lukebakio, Openda și Aster Vranckx.

Bakayoko are mamă din Rwanda și tată din Costa de Fildeș, în vreme ce Doku este de origine din Ghana. În rest, Kaminski are origini poloneze, Carrasco are tată portughez și mamă spaniolă, iar familia lui Axel Witsel este din Martinica.

Mama sa este belgiană, dar s-a născut în Burundi. Ulterior, ea a trăit în Coasta de Fildeș, înainte de a se stabili în Belgia.

Albania are cei mai mulți jucători născuți afară

Dintre echipele prezente la EURO 2024, cei mai mulți jucători născuți în afara țării pe care o reprezintă îi are Albania. Din 26 de fotbaliști prezenți în lot, 18 sunt născuți în străinătate.