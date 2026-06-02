Capitolul crucial care a schimbat soarta celor de la FC Voluntari! Ce decizie a luat Florin Pârvu într-un moment delicat al echipei

ADVERTISEMENT

FC Voluntari a revenit în SuperLiga României, după o pauză de doi ani. Ilfovenii au tranșat clar returul barajului cu Hermannstadt, scor 3-0, după pe pierduseră în tur, cu 2-3. Voluntariul a terminat sezonul regular pe locul trei, după Corvinul și Sepsi, care au intrat direct.

Voluntariul a anulat cantonamentul de iarnă ca să plătească salariile

FC Voluntari a fost însă cea mai bună echipă din play-offul ligii secunde, cu opt victorii, un egal și o singură înfrângere. Iar acest lucru a venit după o decizie radicală luată în această iarnă, de comun acord, între antrenorul Florin Pîrvu și conducerea clubului.

ADVERTISEMENT

Concret, cele două părți au decis să nu mai facă obișnuitul cantonament de iarnă în Antalya, pentru a economisi bani și a achita o parte dintre restanțele salariale din vestiar. Echipa s-a pregătit în regim de semi-cantonament la baza de la Voluntari.

În perioada pre-competițională, fotbaliștii au dormit acasă și au venit doar la antrenamente, dar chiar și așa parametrii fizici ai formației antrenate de Florin Pîrvu au fost foarte buni. Și verificați, în patru meciuri amicale, jucate în București și în apropierea Capitalei.

ADVERTISEMENT

Scaunul lui Florin Pîrvu s-a clătinat în martie

A existat un moment, la începutul anului, în care justețea acestei decizii a fost pusă la îndoială. Voluntariul a pierdut două mecuri consecutive, acasă, cu FC Bacău, și în deplasare, cu Gloria Bistrița, iar scaunul antrenorului Florin Pîrvu s-a clătinat.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul de 51 de ani a redresat însă echipa și a reușit să o readucă în SuperLiga României, Deși Pîrvu are contractul în alb pe masă, viitorul antrenorului la echipă nu este sigur, el fiind curtat insistent de Petrolul. Ploieștenii au vrut să-l aducă la echipă și în cursul acestui sezon, dar fiind sub contract, mutarea a fost imposibilă.

ADVERTISEMENT

Antrenorul ilfovenilor e curtat insistent de Petrolul

„Așa cum am spus, este victoria lor, a jucătorilor, au muncit tot sezonul, a fost un sezon greu. Cine crede că în Liga 2 e ușor se înșală. Am făcut un play-off bun, dar nu am reușit să o depășim pe Sepsi. A venit acest baraj. Consider că, după jocul ăsta, merităm din plin prezența în prima ligă.

Mă bucur de reacția jucătorilor, mă bucur că am format un grup bun aici, interpretăm bine ceea ce facem la antrenamente. Merită victoria și să fie în prima ligă. Nu cred că mai au rost discuțiile despre penalty-uri.

ADVERTISEMENT

Vreau să le mulțumesc suporterilor. Aș face chiar o invitație, am văzut că s-a inundat terenul, avem nevoie de ei la meciurile din Liga 1. Am văzut că sunt mulți tineri. Ne pregătim pentru Liga 1.

Înseamnă enorm pentru mine și aș vrea să îi mulțumesc fetiței mele pentru tot suportul ei, părinților mei, soției mele, care este sus și m-a ajutat, oamenilor din Voluntari, care m-au ajutat. Este o promovare foarte meritată.

Asta am spus și președintelui, că proiectul meu este ca Voluntari să revină în prima ligă. S-a întâmplat să se retrogradeze, aveam o datorie morală față de această echipă, să o promovez eu.

Ieri s-au împlinit doi ani de când soția mea nu mai este, dar a fost mereu alături de mine. Mereu țin în mână un lucru foarte sfânt pentru mine. Le mulțumesc tuturor pentru suport”, a spus Florin Pîrvu, la Prima Sport.