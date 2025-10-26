Sport

FCSB și Universitatea Craiova, printre performerele săptămânii în cupele europene. Capitolul la care au impresionat

La ce capitol au impresionat FCSB și Universitatea Craiova după ultimele meciuri din cupele europene. Află pe FANATIK unde s-au remarcat reprezentantele României.
Mihai Dragomir
26.10.2025 | 09:01
FCSB și Universitatea Craiova au jucat joi, 23 octombrie, noi meciuri în cupele europene. Deși bucureștenii au pierdut, iar oltenii au obținut doar un punct, a existat însă un capitol major unde au impresionat. Ce s-a întâmplat, de fapt.

La ce capitol au impresionat FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene

România le are în acest sezon ca reprezentante în cupele europene pe FCSB, în Europa League, și pe Universitatea Craiova, în Conference League. Deși rezultatele nu au fost cele sperate în cele mai recente partide, a existat un aspect îmbucurător în ambele tabere.

Mai exact, cu 27.643 de spectatori, FCSB a avut a opta cea mai mare asistență a etapei în Europa League la meciul pierdut acasă cu Bologna. Astfel, echipa patronată de Gigi Becali s-a aflat peste cluburi importante din Anglia, Spania, Franța sau Olanda.

Nici oltenii nu au stat rău deloc. Stadionul „Ion Oblemenco” a înregistrat 18.004 de spectatori la partida terminată la egalitate dintre Universitatea Craiova și Noah, „leii” lui Mirel Rădoi beneficiind de un sprijin ridicat din partea suporterilor (locul 6 în ierarhia asistențelor).

Cu cine joacă FCSB următorul meci din Europa League

FCSB revine în cupele europene tocmai pe 6 noiembrie. Campioana României va juca atunci în deplasare contra elvețienilor de la Basel. Partida va conta în cadrul etapei cu numărul 4 din Europa League, iar ora de start va fi 19:45.

Cu cine joacă Universitatea Craiova următorul meci din Conference League

Și în cazul oltenilor, revenirea în cupele europene va avea loc tot pe 6 noiembrie. Mirel Rădoi și elevii săi vor face deplasarea în Austria pentru duelul cu Rapid Viena din etapa a 3-a de Conference League. Partida va începe de la ora 22:00.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
