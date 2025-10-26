FCSB și Universitatea Craiova, printre performerele săptămânii în cupele europene. Capitolul la care au impresionat

ADVERTISEMENT

FCSB și Universitatea Craiova au jucat joi, 23 octombrie, noi meciuri în cupele europene. Deși bucureștenii au pierdut, iar oltenii au obținut doar un punct, a existat însă un capitol major unde au impresionat. Ce s-a întâmplat, de fapt.

La ce capitol au impresionat FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene

România le are în acest sezon ca reprezentante în cupele europene pe FCSB, în Europa League, și pe Universitatea Craiova, în Conference League. Deși rezultatele nu au fost cele sperate în cele mai recente partide, a existat un aspect îmbucurător în ambele tabere.

ADVERTISEMENT

Mai exact, cu 27.643 de spectatori, FCSB a avut a opta cea mai mare asistență a etapei în Europa League la . Astfel, echipa patronată de Gigi Becali s-a aflat peste cluburi importante din Anglia, Spania, Franța sau Olanda.

🏟️ Attendances in 🟠 UEL Matchday 3: 52,263 🇮🇹 Roma – 🇨🇿 V. Plzen

48,278 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic – 🇦🇹 Sturm Graz

38,891 🇹🇷 Fenerbahçe – 🇩🇪 Stuttgart

37,169 🇳🇱 Feyenoord – 🇬🇷 Panathinaikos

35,860 🇫🇷 Lyon – 🇨🇭 Basel

34,195 🇩🇪 Freiburg – 🇳🇱 Utrecht

29,195 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 N. Forest – 🇵🇹 Porto

27,643 🇷🇴 FCSB -… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Nici oltenii nu au stat rău deloc. Stadionul „Ion Oblemenco” a înregistrat 18.004 de spectatori la , „leii” lui Mirel Rădoi beneficiind de un sprijin ridicat din partea suporterilor (locul 6 în ierarhia asistențelor).

ADVERTISEMENT

🏟️ Attendances in 🟢 UECL Matchday 2: 30,200 🇩🇪 Mainz – 🇧🇦 Zrinjski

24,641 🇦🇹 Rapid Wien – 🇮🇹 Fiorentina

23,038 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace – 🇨🇾 AEK Larnaca

21,748 🇫🇷 Strasbourg – 🇵🇱 Jagiellonia

20,921 🇬🇷 AEK Athens – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Aberdeen

18,004 🇷🇴 Univ Craiova – 🇦🇲 Noah

13,936 🇺🇦 Shakhtar – 🇵🇱 Legia… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Cu cine joacă FCSB următorul meci din Europa League

FCSB revine în cupele europene tocmai pe 6 noiembrie. Campioana României va juca atunci în deplasare contra elvețienilor de la Basel. Partida va conta în cadrul etapei cu numărul 4 din Europa League, iar ora de start va fi 19:45.

ADVERTISEMENT

Cu cine joacă Universitatea Craiova următorul meci din Conference League

Și în cazul oltenilor, revenirea în cupele europene va avea loc tot pe 6 noiembrie. Mirel Rădoi și elevii săi vor face deplasarea în Austria pentru duelul cu Rapid Viena din etapa a 3-a de Conference League. Partida va începe de la ora 22:00.