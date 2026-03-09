Capitolul la care Dinamo e unică în Europa de Sud-Est. Cosmin Mihalescu, dezvăluiri din interior: „E o validare a modului nostru de lucru”

ADVERTISEMENT

Sub bagheta excelentului antrenor croat Zeljko Kopic, Dinamo este din nou o echipă de top în România. Capitolul la care gruparea din București este unică nu doar în SuperLiga, ci chiar în Europa de Sud-Est.

Dinamo este unică în Europa de Sud-Est grație departamentului de scouting: „E o validare a modului nostru de lucru”

Deși nimeni nu le dădea mari șanse după despărțirile importante din vara trecută, dinamoviștii s-au regrupat și acum se anunță o candidată serioasă la podiumul din SuperLiga. Echipa din „Ștefan cel Mare” se remarcă atât prin prisma jocului prestat, cât și din alte puncte de vedere extrem de importante în fotbalul modern al zilelor noastre.

este, conform spuselor unui conducător al clubului, unic nu doar în țară, ci și în Europa de Sud-Est. Directorul sportiv al „câinilor”, Cosmin Mihalescu, a spus la emisiunea FANATIK DINAMO că numai cluburile mari din Occident mai au parte de organizări similare precum în „Groapă”.

„Nu cred că în alte părți în Europa de Sud-Est, nu. Adică din ce am perceput eu, din nou, prezență la conferințe, networking. E un club în Bulgaria care încearcă să facă niște lucruri foarte, foarte elaborat din punct de vedere al recrutării. E din Sofia, Locomotiv, cred că Locomotiv. Au un director sportiv tânăr care are perspectivă foarte. Vede lucrurile într-o perspectivă foarte, cum am spus, elaborată și cred că face lucruri foarte, foarte bune.

Și mai e un club în Croația, Istra, care se concentrează foarte mult pe dezvoltarea jucătorilor tineri și face foarte multe eforturi pe educarea jucătorilor și în academie. Dar, sincer, în Europa de Sud-Est, organizare la nivelul la care suntem noi organizați, nu am auzit.

Și cumva, din nou, validarea modului nostru de lucru a fost, vedeam zilele trecute pe LinkedIn, am văzut un anunț de recrutare de la Manchester City. Pentru Manchester City, sigur, parte din City Group, era anunțul postat de City Group. Căutau un analist de performanță care ar fi avut și atribuții de Low Manager, de manager pentru jucători împrumutați pe care să-i gestioneze.

Și, cumva, trecând prin descrierea anunțului, îți dai seama, ok, având și insight-urile, lucrând într-un club de fotbal, îți dai seama cam care e structura departamentului și dinamicele dintr-un departament sportiv într-un club, doar citind anunțul. Pentru că îți dai seama cam cu cine te raportezi, cu cine interacționezi, cam care sunt zonele de responsabilitate. Și am încercat să creez așa o imagine a ceea ce se întâmplă acolo în departamentul sportiv”, a spus oficialul alb-roșu.

Care sunt planurile de viitor ale departamentului de scouting de la Dinamo

Cosmin Mihalescu a făcut o în prezent și ce fac granzii de la Manchester City. Dacă britanicii au o echipă de 80 de oameni pe zona de scouting, gruparea din România acționează cu 8 oameni full-time plus ați 20-25 de voluntari.

Planurile departamentului de scouting de la Dinamo sunt ca pe viitor să își extindă aria de urmărire a potențialelor transferuri. Se dorește formarea unor echipe de scouteri care să urmărească meciuri live din campionate de interes.

”Sigur, au mult mai mulți oameni decât avem noi. (n.r. Cam câți oameni are, de exemplu, Manchester City?) Nu știu să vă zic o cifră, doar cred că pe departamentul sportiv, ce facem noi astăzi, cu avem, suntem 8 oameni full-time și încă 20-25 de voluntari. Deci ce facem noi cu 33-35 de oameni, cred că Manchester City face cu 80 de oameni. Apoi ei au toată rețeaua de scouts care urmăresc meciuri live în fiecare zonă pe care o identifică ei pe planetă.

Deci cumva asta e, mă rog, un mare avantaj pentru ei, e ceva la care noi lucrăm și, pe perspectivă, vom dori să acoperim și zonele astea de, să facem o analiză a țărilor, campionatelor din care au venit cei mai mulți jucători în România, cei mai mulți jucători care au avut succes și să ne dăm seama care sunt cele 6-8 ligi din Europa, într-o primă fază, pe care să ne concentrăm și să mergem să urmărim și meciuri live sau, eventual, să stabilim o rețea de scouting în zonele respective cu oameni de acolo”, a mai adăugat directorul sportiv de la Dinamo.