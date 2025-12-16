Sport

Capitolul la care FCSB este lider în Superliga României îi dă apă la moară lui Gigi Becali. Ce a reușit campioana în primele 20 de etape

FCSB s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off, după ce a învins Unirea Slobozia, și poate termina anul în primele șase echipe din Superligă
Catalin Oprea
16.12.2025 | 08:40
FCSB a învins Unirea Slobozia, scor 2-0, și a urcat pe locul opt, cu 28 de puncte. Campioana poate prinde un loc de play-off dacă învinge Rapid, în meciul de duminică (ora 20.30), cu condiția să beneficieze și de jocul rezultatelor.

FCSB este echipa cu cea mai bună posesie din Superligă

Până atunci, FCSB se poate lăuda că este echipa cu cea mai bună posesie din Superligă. Formația lui Gigi Becali are un procent de 58,95 % de menținere a mingii, mai mare decât ce a reușit până acum Universitatea Craiova (58,85%) și Dinamo (58%).

Acesta este podiumul posesiei din Superligă, la polul opus fiind FC Argeș, care dă o lecție de pragmatism. Deși este revelația Superligii, formația lui Bogdan Andone are doar 40% posesie, mai puțin chiar decât lanterna Metaloglobus, care are 47,65 %.

Potrivit cifrelor publicate de superliga.ro, opt formații au posesie de peste 50%, acestea fiind, în ordine FCSB, Universitatea Craiova, Dinamo, Farul, Universitatea Cluj, Rapid, Oțelul și CFR Cluj.

Mai puțin decât adversarul au ținut mingea, per ansamblu, în primele 20 de etape ale actualului sezeon, FC Botoșani, Metaloglobus, UTA, Petrolul, Hermannstadt, Slobozia, Csikszereda și FC Argeș.

Campioana e lider și la penaltyuri, bare, șuturi la poartă, centrări și cornere

FCSB este lider și la capitolul loviturilor de pedeapsă transformate, marcând de opt ori de la punctul cu var. Dar și la la cel al barelor, lovind de nouă ori stâlpii porților adverse. Mai sunt trei capitole la care FCSB este pe primul loc în Superligă, confirmând că în ciuda fluctuațiilor de rezultate, echipa campioană rămâne un pilon important al campionatului.

FCSB conduce și la capitolul șuturilor la poartă, având o medie de 17,6 pe meci. De asemenea, cu 6,5 centrări pe meci, Tănase și compania sunt tot pe primul loc în top. Nu în ultimul rând, cu 6,5 cornere pe meci, FCSB este echipa care a beneficiat cel mai des de astfel de lovituri.

Din câte se poate vedea, toate capitolele la care FCSB este în topul Superligii țin de capitolul ofensiv. Apărarea rămâne o problemă, fie doar și pentru faptul că nouă echipe din campionat au primit mai puține goluri decât cele 25 încasate de campioană.

Gigi Becali jubilează după victoria cu Slobozia

După meciul de aseară, Gigi Becali s-a declarat entuziasmat de felul în care fotbaliștii au controlat meciul cu Slobozia. „Nu că sunt mulțumit. Sunt extraordinar de mulțumit. Am jucat repede, i-am pasat fără Bîrligea, Miculescu și alți jucători de bază. Am mai venit și după un joc de acum patru zile. Cum să nu fiu mulțumit?

În prima repriză i-am obosit, iar după am dat lovitura de grație. Cum să nu fiu mulțumit dacă echipa mea face spectacol și nu lasă adversarul să respire? Sunt foarte mulțumit, nu mulțumit! Felicit toți jucătorii, bravo lor! Și-au dat viața la patru zile după ce am jucat. Când ai 80% posesie, ai și bară, cum să spui că a fost greu?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

 

