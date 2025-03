Capitolul la care FCSB stă mai bine ca Universitatea Craiova. Eugen Neagoe e ferm convins: „Am jucat două jocuri cu ei la București și am dominat. Acum au pierdut”

Campionatul regulat al SuperLigii s-a încheiat, iar formațiile din play-off se pregătesc pentru lupta la titlu, pe când cele din play-out vor să se salveze de la retrogradare, dar și să atace locurile de baraj pentru Conference League. Eugen Neagoe a făcut o analiză completă a echipelor din primul eșalon fotbalistic din România.

Eugen Neagoe: „Va fi un play-out foarte echilibrat! Nu mai sunt diferențe mari”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe a transmis că atât play-off-ul, cât și play-out-ul vor fi extrem de echilibrate. , tehnicianul e de părere că fosta sa formație se poate salva de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

„Tot campionatul a fost foarte echilibrat, au fost echipe, inclusiv cele de pe ultimele locuri, care au câștigat puncte cu echipele mari. Va fi foarte echilibrat! Nu mai sunt diferențe atât de mari, așa cum au fost în anii precedenți.

Este normal ca lumea să spună că Gloria Buzău și Unirea Slobozia să retrogradeze direct, pentru că în acest moment se află pe ultimele două locuri din clasament, locurile care duc în liga a 2-a. Buzăul, în acest moment, se află în aceeași situație cu FC Botoșani în sezonul trecut, iar Botoșaniul s-a salvat de la retrogradare”, a declarat Eugen Neagoe.

ADVERTISEMENT

„Craiova nu are o bancă la fel de puternică ca a FCSB-ului”

Eugen Neagoe o vede pe FCSB, ci nu pe Universitatea Craiova, drept principala pretendentă la titlul de campioană. Tehnicianul consideră că roș-albaștrii au o bancă mai puternică decât oltenii.

Totodată, fostul antrenor al „Științei” a ținut să puncteze că Universitatea Craiova, cu el pe bancă, a remizat de două ori în capitală cu FCSB, ambele dueluri fiind dominate de formația sa, pe când .

ADVERTISEMENT

„Echipa care este în acest moment pe primul loc, anume FCSB, are șansele cele mai mari să câștige campionatul. FCSB are cele mai multe puncte și joacă bine, are un lot valoros, o bancă așa cum celelalte echipe nu o au.

ADVERTISEMENT

Craiova este o echipă valoroasă, cu jucători valoroși. Craiova, în momentul de față, nu are o bancă la fel de puternică ca a FCSB-ului. Eu am jucat două jocuri împotriva FCSB-ului la București, ambele s-au terminat 1-1 și au fost dominate de noi foarte clar. Acum am văzut că ei au pierdut la FCSB”, a completat Eugen Neagoe.