Capitolul la care fotbalistul celor de la FCSB este cel mai bun din lume. Toate cifrele FIFA: i-a devansat pe Pedri, Valverde și mulți alții

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Joao Paulo (28 de ani), jucătorul celor de la FCSB, se află în acest moment în Statele Unite ale Americii, alături de echipa națională de fotbal a Capului Verde. Micuța echipă africană a reușit să se califice în șaisprezecimile de finală ale competiției, după ce a terminat neînvinsă o grupă din care au mai făcut parte Spania, Uruguay și Arabia Saudită. În urma datelor publicate de FIFA, mijlocașul roș-albaștrilor este pe primul loc la un capitol foarte important pentru postul pe care joacă.

Care este capitolul la care Joao Paulo este pe primul loc la Campionatul Mondial 2026

Joao Paulo a impresionat la Capul Verde încă de la primul meci de la Campionatul Mondial, cel împotriva Spaniei. Deși nu a fost titular, fotbalistul celor de la FCSB a intrat odată cu Lamine Yamal, puștiul minune de la FC Barcelona, și el fiind folosit la națională pe postul de fundaș stânga.

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În următorul meci, cel cu Uruguay, Joao Paulo nu a mai prins niciun minut, însă în ultima partidă, împotriva Arabiei Saudite, a fost integralist. În total, el a bifat 120 de minute pentru Capul Verde și a reușit 6 intercepții, ceea ce îi aduce o medie de 5,2 intercepții la 90 de minute.

Cu această statistică, Joao Paulo se află pe primul loc în clasamentul celor mai multe intercepții per 90 de minute jucate. Astfel, fotbalistul lui FCSB îi depășește pe Pedri, Valverde, Jude Bellingham și mulți alții. Topul 5 arată în felul următor:

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Joao Paulo (Capul Verde): 6 intercepții / 5,2 intercepții per 90 de minute Exequiel Palacios (Argentina): 5 intercepții / 5 intercepții per 90 de minute Salih Ozcan (Turcia): 5 intercepții / 4,5 intercepții per 90 de minute Livano Comenencia (Curacao): 10 intercepții / 3,8 intercepții per 90 de minute Yazan Abu Al-Arab (Iordania): 11 intercepții / 3,7 intercepții per 90 de minute

Pe cine înfruntă Joao Paulo și Capul Verde în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale

După cele trei meciuri din grupă, echipele mari încep să-și intre în formă. Favoritele se vor concentra mult mai tare decât în primele meciuri, întrucât de acum orice pas greșit înseamnă eliminarea din competiție. Chiar dacă naționala Capului Verde a reușit să smulgă două remize cu Spania și Uruguay, importanța meciului din șaisprezecimi va fi una mult mai mare, iar adversarul se va concentra pe un singur obiectiv: victoria.

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După ce Capul Verde nu a avut cel mai mare noroc la împerecherea echipelor. Astfel, echipa lui Joao Paulo va juca în șaisprezecimi contra Argentinei. Naționala lui Leo Messi a obținut trei din trei victorii, iar octuplul câștigător de „Balon de Aur” este într-o formă de zile mari, cu 6 goluri în primele 3 meciuri.

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Cifrele lui Joao Paulo la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic

Joao Paulo nu s-a făcut de râs la Campionatul Mondial alături de micuța națională pe care o reprezintă, ba chiar numele său a devenit cunoscut, iar conturile sale de social media au devenit de 2 sau chiar 3 ori mai urmărite decât ale colegilor săi de la FCSB. Prestațiile sale au fost destul de solide, iar cu el pe teren Capul Verde nu a primit niciun gol. Iată cum arată cifrele complete ale lui Joao Paulo la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada: