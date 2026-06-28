Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Capitolul la care fotbalistul celor de la FCSB este cel mai bun din lume. Toate cifrele FIFA: i-a devansat pe Pedri, Valverde și mulți alții

Fotbalistul celor de la FCSB se află pe primul loc la un capitol extrem de important! FIFA a dezvăluit datele oficiale, iar jucătorul roș-albaștrilor este lider
Ciprian Păvăleanu
28.06.2026 | 20:18
Capitolul la care fotbalistul celor de la FCSB este cel mai bun din lume Toate cifrele FIFA ia devansat pe Pedri Valverde si multi altii
SPECIAL FANATIK
Joao Paulo este cel mai bun jucător de la CM la capitolul intercepții per 90 de minute. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Joao Paulo (28 de ani), jucătorul celor de la FCSB, se află în acest moment în Statele Unite ale Americii, alături de echipa națională de fotbal a Capului Verde. Micuța echipă africană a reușit să se califice în șaisprezecimile de finală ale competiției, după ce a terminat neînvinsă o grupă din care au mai făcut parte Spania, Uruguay și Arabia Saudită. În urma datelor publicate de FIFA, mijlocașul roș-albaștrilor este pe primul loc la un capitol foarte important pentru postul pe care joacă.

Care este capitolul la care Joao Paulo este pe primul loc la Campionatul Mondial 2026

Joao Paulo a impresionat la Capul Verde încă de la primul meci de la Campionatul Mondial, cel împotriva Spaniei. Deși nu a fost titular, fotbalistul celor de la FCSB a intrat odată cu Lamine Yamal, puștiul minune de la FC Barcelona, și a reușit să-l anihileze total, el fiind folosit la națională pe postul de fundaș stânga.

ADVERTISEMENT

În următorul meci, cel cu Uruguay, Joao Paulo nu a mai prins niciun minut, însă în ultima partidă, împotriva Arabiei Saudite, a fost integralist. În total, el a bifat 120 de minute pentru Capul Verde și a reușit 6 intercepții, ceea ce îi aduce o medie de 5,2 intercepții la 90 de minute.

Cu această statistică, Joao Paulo se află pe primul loc în clasamentul celor mai multe intercepții per 90 de minute jucate. Astfel, fotbalistul lui FCSB îi depășește pe Pedri, Valverde, Jude Bellingham și mulți alții. Topul 5 arată în felul următor:

ADVERTISEMENT
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e...
Digi24.ro
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
  1. Joao Paulo (Capul Verde): 6 intercepții / 5,2 intercepții per 90 de minute
  2. Exequiel Palacios (Argentina): 5 intercepții / 5 intercepții per 90 de minute
  3. Salih Ozcan (Turcia): 5 intercepții / 4,5 intercepții per 90 de minute
  4. Livano Comenencia (Curacao): 10 intercepții / 3,8 intercepții per 90 de minute
  5. Yazan Abu Al-Arab (Iordania): 11 intercepții / 3,7 intercepții per 90 de minute

Pe cine înfruntă Joao Paulo și Capul Verde în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale

După cele trei meciuri din grupă, echipele mari încep să-și intre în formă. Favoritele se vor concentra mult mai tare decât în primele meciuri, întrucât de acum orice pas greșit înseamnă eliminarea din competiție. Chiar dacă naționala Capului Verde a reușit să smulgă două remize cu Spania și Uruguay, importanța meciului din șaisprezecimi va fi una mult mai mare, iar adversarul se va concentra pe un singur obiectiv: victoria.

ADVERTISEMENT
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”....
Digisport.ro
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat

După ce a obținut locul secund în grupa sa, Capul Verde nu a avut cel mai mare noroc la împerecherea echipelor. Astfel, echipa lui Joao Paulo va juca în șaisprezecimi contra Argentinei. Naționala lui Leo Messi a obținut trei din trei victorii, iar octuplul câștigător de „Balon de Aur” este într-o formă de zile mari, cu 6 goluri în primele 3 meciuri.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Joao Paulo la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic

Joao Paulo nu s-a făcut de râs la Campionatul Mondial alături de micuța națională pe care o reprezintă, ba chiar numele său a devenit cunoscut, iar conturile sale de social media au devenit de 2 sau chiar 3 ori mai urmărite decât ale colegilor săi de la FCSB. Prestațiile sale au fost destul de solide, iar cu el pe teren Capul Verde nu a primit niciun gol. Iată cum arată cifrele complete ale lui Joao Paulo la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

  • 120 de minute jucate
  • Un șut spre poartă
  • 70 de pase încercate / 55 de pase reușite (79% procent al paselor)
  • 8 dueluri defensive câștigate dintr-un total de 11
  • Un procentaj de 100% al duelurilor aeriene câștigate (4 în total)
  • 3 deposedări per 90 de minute
  • 5,2 intercepții per 90 de minute
7.50 este cota oferită de BETANO pentru „X” în meciul Argentina - Capul Verde
Președintele țării l-a jignit într-un mod grosolan pe selecționer după eliminarea prematură de...
Fanatik
Președintele țării l-a jignit într-un mod grosolan pe selecționer după eliminarea prematură de la CM 2026: „Sunt complet uluit”
Colegul lui Joao Paulo de la naționala Capului Verde este acuzat de viol!...
Fanatik
Colegul lui Joao Paulo de la naționala Capului Verde este acuzat de viol! Reacția FIFA după apariția dezvăluirilor. Update
O nouă tragedie lovește lumea fotbalului! Soția și copiii jucătorului au fost găsiți...
Fanatik
O nouă tragedie lovește lumea fotbalului! Soția și copiii jucătorului au fost găsiți decedați, la 72 de ore de la teribilul cutremur din Venezuela
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu...
iamsport.ro
'De aici a pornit ura lui Pițurcă față de Hagi!'. De ce nu îl suportă fostul atacant pe 'Rege'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!