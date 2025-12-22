Capitolul la care Lamine Yamal l-a depășit pe Messi. Fotbalistul Barcelonei așteaptă primul duel direct cu starul argentinian

ADVERTISEMENT

FC Barcelona a învins, în deplasare, scor 2-0, formaţia Villarreal, în etapa a 17-a din La Liga. Victoria o duce pe Barcelona la 46 de puncte și o menține lider în La Liga, cu patru puncte în faţa rivalei Real Madrid.

Lamine Yamal a marcat 40 de goluri în 149 de meciuri

Catalanii au marcat primul gol pe Estadio de la Ceramica, din penalti, prin Raphinha, în minutul 12, iar gazdele au rămas în zece din minutul 39, când Renato Veiga a fost eliminat direct cu cartonaş roşu de arbitrul Javier Alberola Rojas.

Barcelona a dominat jocul şi în repriza secundă, iar Lamine Yamal a înscris pentru 2-0 în minutul 63, stabilind astfel scorul final. A fost golul cu numărul 40 din cariera fotbalistului care a terminat pe locul doi în clasamentul Balonului de Aur.

Ascensiunea sa declanșată în sezonul 2023-2024 a continuat în acest sezon, în care el a devenit element cheie în echipa lui Hansi Flick.

Messi a ajuns la 40 de goluri când avea 20 de ani

Interesant este că Messi a ajuns la 40 de goluri în mult mai puține meciuri decât Yamal, deși era mai în vârstă când a atins pragul. Cel de-al 40-lea gol profesionist al lui Messi a venit în octombrie 2007, în timpul victoriei Barcelonei cu 3-0 asupra lui Atletico Madrid.

La acea vreme, Messi avea 20 de ani, cu doi ani mai mare decât Yamal în prezent, dar era doar a 100-a sa apariție profesională. În primele sale 100 de meciuri, Messi marcase 40 de goluri și oferise 13 pase decisive, dar integrarea sa în primul unsprezece al Barcelonei a fost mult mai graduală decât cea a lui Yamal.

Pe când avea 18 ani, Messi nu era titular cert, așa cum este Yamal în prezent. Doar că, ulterior el s-a impus mai rapid. Până la 149 de meciuri (câte a jucat Yamal), argentinianul marcase 55 de goluri și oferise 31 de pase decisive.

Primul duel Messi – Yamal e în 2026

Deși comparațiile dintre cei doi jucători sunt firești, Yamal este dornic să-și croiască propriul drum la Barcelona și să nu meargă în umbra lui Messi. „Îl respect pentru ceea ce a fost și ceea ce este în fotbal. Pentru mine, este cel mai bun din istorie”, a spus Yamal când a vorbit despre Messi.

„Dar nici eu nu vreau să fiu Messi, nici Messi nu vrea să fiu eu el. Fotbalul meu este despre distracție. Joc pentru ca oamenii să se poată bucura de fotbal. Nu este vorba despre un milion de recorduri sau un milion de goluri”, a mai declarat spaniolul.

Primul duel direct dintre cei doi va avea loc în 2026. pe stadionul Lusail din Qatar, locul de desfăşurare a finalei Cupei Mondiale din 2022.

Cifrele lui Lamine Yamal când a marcat golul 40

Vârsta la momentul marcării golului: 18

Meciuri: 149

Goluri: 40

Pase decisive: 57

Contribuții la goluri: 97

Penalty: 6

Minute per gol: 271,4

Minute per gol fără penalty: 319,2

Minute per gol sau pasă decisivă: 111,9

Cifrele lui Lionel Messi când a marcat golul 40

Vârsta la momentul înscrierii golului: 20

Meciuri: 100

Goluri: 40

Pase decisive: 13

Contribuții la goluri: 53

Penalty: 2

Minute per gol: 161,4

Minute per gol fără penalty: 169,9

Minute per gol sau pasă decisivă: 121.8