Capitolul la care România este sub toate cele 48 de echipe de la Cupa Mondială. Adi Mutu: ”Acolo se fac diferențele”

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu (47 de ani), golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de goluri înscrise, la egalitate cu Gheorghe Hagi, a dezvăluit capitolul la care România este, la ora actuală, sub toate cele 48 de echipe care, din 11 iunie, au luat startul la Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada.

Ce a observat Adi Mutu la Cupa Mondială 2026: capitolul la care România este sub toate cele 48 de echipe

Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada a intrat deja în faza șaisprezecimilor de finală. Din cele 48 de naționale care au luat startul pe 11 iunie la turneul final, nu mai puțin de 16 au plecat acasă după faza grupelor. Cele mai neașteptate eliminări au fost Uruguay, Turcia sau Cehia, echipe care aveau pretenții la fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT

La turneul final de peste ocean am avut deja 72 de meciuri în faza grupelor în care am asistat la rezultate de toate felurile. Am avut un scor fluviu – Germania – Curacao 7-1, precum și multe victorii clare ale favoritelor. În ciuda acestui aspect, absolut toate naționalele au arătat o dorință și, mai ales, o condiție fizică și o intensitate la cel mai înalt nivel.

Acest lucru a fost observat de . ”Briliantul” s-a uitat cu mare atenție la Cupa Mondială și a ajuns la o concluzie cruntă legată de fotbalul nostru. Mutu a spus că echipa națională a României n-ar fi putut să fie peste niciuna dintre cele 48 de echipe de la Mondial. El a adus în discuție capitolul intensitate în joc.

ADVERTISEMENT

”S-a văzut că ritmul impus de Turcia în meciul cu noi ne-a făcut foarte mult rău. Intensitatea antrenamentelor lipsește fotbalului românesc. La acest Campionat Mondial nu am văzut nicio echipă pe care să o putem domina din punct de vedere al intensității. Ritmul din fotbalul de astăzi este mult mai ridicat.

ADVERTISEMENT

A dispărut puțin stilul Tiki-Taka, iar acum se joacă mult mai direct. Accentul cade foarte mult pe tranziții, iar acolo se fac diferențele. Bineînțeles, trebuie să ai și calitatea tehnică necesară pentru a pasa corect și pentru a te demarca eficient”, a remarcat tehnicianul într-o emisiune de sport, conform .

ADVERTISEMENT

Un alt capitol la care fotbalul românesc suferă enorm. Stelea: ”Suntem departe”

, fostul portar din Generația de Aur, Bogdan Stelea, a mai adus în discuție un capitol la care România suferă. Acesta este de părere că prima problemă a echipelor și a naționalei se rezumă la fizic mai presus de toate. ”Din punct de vedere fizic, cred că suntem destul de departe. Noi, pe parcursul unui meci, jucăm în reprize, avem momente în care facem lucrurile cum trebuie, iar apoi dispărem din punct de vedere fizic. Se vorbește mereu că cedăm mental. Părerea mea este că, înainte de toate, cedăm fizic.

Poți să îți dorești și să știi unde vrei să ajungi, dar trebuie să te țină și fizicul ca să poți face ceea ce îți propui. După primul meci, cu Mexic (0-2), spuneam că echipa noastră este mai bună decât Africa de Sud. Astăzi mi-am schimbat părerea. Pierdeau mingea, dar reacționau imediat pentru a o recupera. Asta spune foarte multe. Au primit gol pe final, însă cred că ar fi dus meciul în același ritm și în prelungiri. Au avut și puțin noroc, pentru că cei din Canada și-au creat ocazii importante de a marca. Dar și asta face parte din joc”, a spus Stelea, conform sursei citate.