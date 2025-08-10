Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal

Povestea bărbatului care a capturat un pește gigantic. Inițial, a crezut că este un buștean, însă când a văzut că se mișcă, și-a dat seama că este un somn uriaș. 50 de minute s-a luptat cu el pentru a-l aduce la mal.

Povestea bărbatului care a reușit să prindă un pește gigantic

Ceea ce părea o zi obișnuită s-a transformat într-o adevărată aventură pentru Jakub Vágner. Bărbatul în vârstă de 43 de ani este un profesionist în ale pescuitului și are chiar și propria emisiune TV, „Fish Warrior”.

Peste 400.000 de oameni îl urmăresc pe Jakub peFacebook și Instagram. Tocmai de aceea, a decis să le povestească tuturor una dintre cele mai frumoase experiențe de care a avut parte.

Jakub Vágner s-a luptat 50 de minute cu . Inițial, a crezut că ceea ce plutea în apă era un buștean. Dintr-odată, bușteanul s-a mișcat și și-a dat seama că este un somn uriaș, care plutea chiar lângă o stâncă.

„Mi-am dat seama că e unul dintre cei mai mari somni pe care i-am văzut vreodată în Europa. Timp de 10 minute nu s-a întâmplat nimic, apoi s-a întors brusc și a înotat direct spre momeala mea.”, a povestit pescarul, pe Facebook.

Pescarul nu a mai văzut niciodată un somn atât de mare

Somnul avea o forță impresionantă. Vágner a povestit că îi era greu chiar și să țină undița. Deși este obișnuit cu exemplare mari, niciunul nu a fost precum acesta. Lupta a durat aproape 50 de minute până când a reușit să-l scoată din apă. Abia atunci și-a dat seama cât de masiv era peștele.

„Nu știu dacă tremuram de frig, de stres sau din cauza adrenalinei, dar eram complet epuizat. Eram în stare de șoc! Nu doar lungimea era impresionantă, ci mai ales înălțimea și lățimea lui.”

Somnul era atât de greu încât i-a alunecat de mai multe ori din mâini și era cât pe ce să se întoarcă în apă. Totuși, Vágner și-a păstrat calmul și, cu ultimele puteri, a reușit să-l aducă pe uscat.

„Niciodată nu am fost atât de obosit. Respiram ca după un maraton și nu-mi venea să cred ce văd.”

Cehul Jakub Vágner nu este singurul norocos care a prins un somn uriaș

În august 2022, doi pescari amatori din Zürich au scos din lacul Greifensee un somn de 2,2 metri. Ce părea o reușită pentru ei a devenit o problemă legală. Cei doi au fost amendați pentru cruzime față de animale, deoarece, din lipsa echipamentului adecvat, nu au putut omorî peștele în mod „etic”.

Un caz asemănător a avut loc în 2021, când Ludwig Korn, un băiat de 15 ani, din Rin, în zona Stein. După o luptă de 15 minute, a reușit să-l aducă pe mal. Spre deosebire de alți pescari, a eliberat peștele înapoi în apă, nevătămat.

Peștii mari sunt din ce în ce mai frecvenți în apele europene. Această creștere semnificativă este pusă pe seama temperaturilor tot mai ridicate ale apelor, cauzate de schimbările climatice. Căldura favorizează atât extinderea habitatului somnilor, cât și dezvoltarea lor rapidă.