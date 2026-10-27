Captură monstruoasă la concurs! Doi pescari au scos din apă un somn de aproape 3 metri

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Competiția de pescuit de la Rybnik, din , a marcat un moment istoric în această arie sportivă. Un cuplu de concurenți străini a prins un exemplar uluitor de somn, ce măsoară aproape 3 metri.

Somnul de aproape 3 metri a fost prins la concursul din Polonia

Germanul Oliver Schäfer și partenerul său din Olanda, Kevin Cremers, au mers în Polonia, la Rybnik, pentru competiția dedicată pescuitului sportiv. Cei doi au venit pregătiți cu lansete speciale pentru peștii de mari dimensiuni și au avut succes. Plecați cu barca pe lacul din sudul Poloniei, cei doi au observat, la un moment dat, că un pește trăgea de fir.

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Oliver Schäfer s-a luptat timp de 30 de minute cu exemplarul de somn până a reușit captura, în timp ce Kevin Cremers a avut grijă ca barca să își păstreze traseul normal. Cuplul de pescari a scos la suprafață un exemplar uluitor de somn. Cei doi au mers la arbitri, care au măsurat captura. Somnul aflat în barca lor avea o lungime de 2.92 de metri.

În ciuda capturii istorice, cei doi nu au câștigat competiția. Oliver Schäfer și Kevin Cremers au terminat pe locul 2, cu 28.930 de puncte. Competiția a fost câștigată de echipa poloneză Grzegorz Marcinkiewicz și Krzysztof Adamik, la o diferență relativ mică: 29.310 puncte.

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Schäfer și Cremers au repetat o performanță din 2025

Captura realizată de Oliver Schäfer și Kevin Cremers ar putea fi a doua a aceluiași exemplar de somn uriaș. În noiembrie 2025, Krzysztof Pyra și Adrian Gontarz au capturat un somn de aceeași lungime: 2.92 de metri. În cazul în care ar fi același exemplar, peștele nu a mai crescut în lungime, însă a devenit vizibil mai gros, potrivit .

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Totuși, în ciuda capturii impresionante, aceasta nu a fost consemnată în niciun clasament al Federației Internaționale de Pescuit. Forul nu ține cont de lungimea peștilor capturați, ci de greutățile impresionante pe care aceștia le au. Totuși, Oliver Schäfer ar dori să atingă recordul de a captura un somn de 3 metri.

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Somnul este cel mai mare pește de apă dulce originar din Europa. Aceștia pot ajunge la o lungime de 3 metri și o greutate de peste 150 de kilograme. Somnul se hrănește în special cu alte specii de pești, însă exemplarele de talie mare pot ataca mamifere și păsări. Totuși, sunt considerați inofensivi pentru oameni. Dinții lor acționează asemănător unei răzătoare, iar, în afara , nu oferă alte motive de îngrijorare.