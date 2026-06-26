Sport

Capul Verde – Arabia Saudită, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Capul Verde - Arabia Saudită, etapa 3, grupa H de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Iulian Stoica
26.06.2026 | 18:11
Capul Verde Arabia Saudita LIVE VIDEO in grupa H de la CM 2026 etapa 3 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
SPECIAL FANATIK
Capul Verde și Arabia Saudită se duelează în ultima etapă din Grupa H. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Capul Verde și Arabia Saudită se duelează în ultima etapă a grupei H, iar cele două formații își joacă ultima șansă pentru calificarea în fazele eliminatorii. În primele două runde disputate la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, reprezentativele au avut evoluții solide.

Capul Verde – Arabia Saudită LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Capul Verde
Arabia Saudită

Clasament Grupa H

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Africa de Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Cehia 3 0 1 2 2 6 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Elveția 3 2 1 0 7 3 +4 7
2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 +3 7
3 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 3 2 0 1 8 4 +4 6
2 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Turcia 3 1 0 2 3 5 -2 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 3 2 0 1 10 4 +6 6
2 Coasta de Fildeș 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 Japonia 3 1 2 0 7 3 +4 5
3 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Portugalia 2 1 1 0 6 1 +5 4
3 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 1 0 +1 4
3 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 3 1 1 1 7 7 0 4
2 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bosnia 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
5 Croația 2 1 0 1 3 4 -1 3
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Coreea de Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Scoția 3 1 0 2 1 4 -3 3
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
9 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
10 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
11 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1
12 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

ADVERTISEMENT

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Nu există comentarii disponibile.

Echipe Capul Verde – Arabia Saudită

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Capul Verde – Arabia Saudită LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale

Capul Verde este una dintre naționalele ce au evoluat admirabil în primele două etape ale Campionatului Mondial. Naționala la care evoluează Joao Paolo a remizat incredibil cu Spania, scor 0-0, ca duelul contra Uruguay să se termine 2-2. Cu o rundă rămasă de disputat, reprezentativa speră la o victorie, în perspectiva obținerii locului 2.

ADVERTISEMENT
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu...
Digi24.ro
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”

De partea cealaltă, Arabia Saudită a impresionat în etapele disputate la Campionatul Mondial. Deși au pierdut cu 0-4 în fața Spaniei, țara din Orientul Mijlociu a remizat cu Uruguay în prima rundă, scor 1-1. Înainte de confruntarea contra Capului Verde, jucătorii sunt obligați să învingă, pentru a putea emite pretenții la calificarea în fazele eliminatorii.

ADVERTISEMENT
Ambasada Rusiei în România, prima reacție după ce Emil Boc a interzis imnul...
Digisport.ro
Ambasada Rusiei în România, prima reacție după ce Emil Boc a interzis imnul și steagul țării la Cluj

La ce oră se joacă Capul Verde – Arabia Saudită și cine transmite la TV

Meciul dintre Capul Verde și Arabia Saudită este programat în dimineața zilei de 27 iunie, de la ora 03:00 (ora României) și va fi găzduit de NRG Stadium din Houston. Partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1 și online pe Antena Play. Totodată, FANATIK vă ține la curent cu toate detaliile importante din acest duel.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Capul Verde – Arabia Saudită

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Capului Verde este de 2.50, în timp ce cota victoriei Arabiei Saudite este de 2.87. O remiză a primit cota de 3.40. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 2.02, respectiv 1.80.

  • 1.30 este cota SUPERBET pentru „sub 3,5 goluri” în Capul Verde – Arabia Saudită
Decizie categorică a organizatorilor de la WTA Bad Homburg. Ce se întâmplă cu...
Fanatik
Decizie categorică a organizatorilor de la WTA Bad Homburg. Ce se întâmplă cu semifinala Gabriela Ruse – Karolina Muchova. Update
E oficial! Dinamo a anunțat transferul portarului Alaa Bellaarouch. Update
Fanatik
E oficial! Dinamo a anunțat transferul portarului Alaa Bellaarouch. Update
Tragedie fără margini după cutremurele devastatoare din Venezuela. Soția unui fotbalist a murit...
Fanatik
Tragedie fără margini după cutremurele devastatoare din Venezuela. Soția unui fotbalist a murit în timp ce-și salva fiica de un an
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Prunea s-a întâlnit cu Budescu la mare și a fost năucit: 'Abia vorbea'
iamsport.ro
Prunea s-a întâlnit cu Budescu la mare și a fost năucit: 'Abia vorbea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!