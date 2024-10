Dezvăluiri din vestiar despre ultimele 3 transferuri de la Rapid! Ce fotbalist „rupe terenul sub el!”. „O să ne ajute cu siguranță”

Răzvan Onea i-a văzut la treaba pe Aaron Boupendza, Clinton N’Jie și Alex Dobre la ședințele de pregătire ale lui Marius Șumudică. Fotbalistul giuleștenilor a caracterizat ultimele 3 transferuri de la Rapid București în direct.

Caracterizarea ultimelor 3 transferuri de la Rapid! Ce fotbalist „rupe terenul sub el!”. „Sunt apți din toate punctele de vedere”

pe care le-a făcut Marius Șumudică la Rapid București. Toți sunt apți și gata să intre în luptă la partida cu Farul Constanța de pe Giulești.

Răzvan Onea s-a antrenat cot la cot cu ultimii jucători veniți la Rapid București și i-a descris la „Suflet de rapidist”. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de joi a săptămânii.

„Dobre are vitează, explozie. E adevărat că rupe terenul sub el când pleacă. Boupendza e foarte bătăios, finalizează foarte bine, are un stâng foarte bun. N’Jie are multă experiență, foarte multă tehnică și are pasa decisivă.

O să ne ajute cu siguranță și din câte știu sunt apți din toate punctele de vedere. Sper ca luni să intre pe teren să ne ajute să câștigăm cele trei puncte pentru că asta e important”, a spus Răzvan Onea.

Mesajul lui Marius Șumudică în vestiarul Rapidului: „Îmi doresc să greșiți”

Marius Șumudică a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit : „Am avut discuții cu fiecare dintre ei, am avut discuții individuale, imaginează-ți că e echipa unde mi-am dorit cel mai mult să ajung și atunci faci orice.

Lași totul la o parte. Încerci să găsești soluții. Încerc și eu să-mi explic anumite lucruri și la un momentdat ajungi și la astfel de discuții. Există și varianta să intre într-un con de umbră (n.r. – Braun). L-am folosit și în partea stângă și în partea dreaptă.

Este un jucător care are reale calități, dar care traversează o perioadă mai slabă din punct de sportiv, dar nu l-a ajutat nici echipa. Eu chiar îmi doresc ca jucătorii mei să greșească. Astea le-am spus că i-am văzut blocați. Eu le-am spus și am avut un discurs după meciul de la Botoșani și le-am spus ‘Îmi doresc din suflet să greșiți’.

De ce? Fiindcă vedeam că un jucător din spate îmi urcă cu mingea și nimeni nu venea la minge. Le-am zis ‘Căutați mingea. Dați soluții. Și greșiți. Că sunteți oameni și sunteți supuși greșelii”.

CUM SUNT CARACTERIZATE ULTIMELE 3 TRANSFERURI ale Rapidului