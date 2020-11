Carantina i-a purtat noroc! Polițiștii clujeni i-au găsit familie unui cățel care i-a însoțit câteva zile

Polițiștii din Cluj, care asigurau filtrul de la intrarea uneia dintre localitățile carantinate, i-au găsit familie unui cățel care le-a fost alături timp de câteva zile.

Patrupedul, botezat Max, a beneficiat de o campanie de promovare pe pagina de Facebook a Inspectoratului Județean de Poliție Cluj.

Într-o primă fază polițiștii clujeni i-au căutat stăpânul, însă cum nu a fost revendicat de nimeni, Max a fost oferit spre adopție și, în scurt timp și-a găsit o familie iubitoare.

Cum a ajuns Max la filtrul de carantină de la Mintiu Gherlii?

Un câine blând de talie mare s-a apropiat de polițiștii ce asigură filtrul la intrarea în localitatea Mintiu Gherlii, aflată în carantină. După ce a primit de mâncare, animalul nu i-a mai părăsit pe oamenii legii, care s-au atașat repede de el.

Unul dintre agenți, Adrian Hoza, a demarat pe Facebook o campanie cu scopul de a-i găsi un stăpân, iar Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a preluat-o pe pagina oficială, relatează CLUJUST.ro.

Vineri, Max a ajuns la noua familie, după o vizită pe la salonul de înfrumusețare.

”Toată lumea e îngrijorată. Așa este și noul partener al colegului. De câteva zile, câinele nu se dezlipește de echipajele de poliție prezente la intrare în Mintiu Gherlii – localitate carantinată – și participă la misiunile destinate limitării răspândirii virusului. Respectați măsurile de protecție și indicațiile autoritătilor! Împreună vom reuși! PS: Îi cunoașteti cumva stăpânul?”, a postat Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj.

După doar câteva ore, IPJ Cluj a revenit cu o postare în care anunța că Max și-a găsit o familie iubitoare: ”Pentru Max (botezat așa de colegii noștri)…nu a fost #vineri13! Într-adevăr, a avut o zi lungă, dar a fost o zi care i-a schimbat viața. La ora aceasta doarme deja în sânul unei familii cumsecade din comuna Cășeiu.”

Postarea redă și relatarea fostului “partener” al lui Max, agentul Adrian Hoza.

,,De luni, de la ora 05:00, de când satul Mintiu Gherlii a fost carantinat, am fost prezent în filtrul rutier instituit la intrarea/ieșirea din localitatea Mintiu Gherlii, iar un câine ‘ne-a dat târcoale’. Văzându-l înfometat, i-am dat mâncarea mea pentru acea zi, iar de atunci a fost de neclintit din acolo, noaptea dormind sub mașina de poliție. Toți colegii din filtru au avut câte ceva de împărțit cu el. Vineri, după o postare pe un site de socializare, am reușit să-i găsesc un stăpân, un mare iubitor de animale. Până să ajungă la acesta, am făcut o mică oprire la un salon din Gherla, administratorul exprimându-și dorința de a-i face un toaletaj complet cățelului Max.”