Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză

Rapid și U Cluj s-au întâlnit, de-a lungul timpului, în peste 100 de dueluri. Giuleștenii au un ușor avantaj la numărul de succese – 43 la 40. Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre cele două echipe de tradiție ale fotbalului românesc.

Duelul Rapid – U Cluj care a adus cea mai mare diferență de scor: 7 goluri marcate într-o singură repriză, în urmă cu opt decenii

Rapid și U Cluj se întâlnesc sâmbătă, 31 ianuarie, pe Giulești, în returul sezonului regulat 2025 – 2026. Meciul dintre trupele pregătite de Costel Gâlcă și Cristiano Bergodi contează pentru etapa a 24-a din SuperLiga. Momentan, cele două formații au obiective diferite. Gazdele se luptă pentru titlu, în timp ce „Șepcile roșii” vor să prindă din nou un loc în play-off.

, a fost analizat pe toate părțile, inclusiv istoric, de Horia Ivanovici și de invitatul său, Andrei Vochin, în emisiunea „Oldies But Goldies”. Cei doi s-au dus departe în trecut și au scos în evidență o serie de detalii mai puțin cunoscute publicului larg.

Când vine vorba de cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj, pagina de istorie se duce tocmai în anul 1942. Atunci, Rapid trecea la pas de U Cluj, scor 7-1, după doar 1-0 la pauză. Nu a fost orice meci, ci o finală de Cupa României.

„Cea mai mare diferență de scor dintre cele două echipe a fost înregistrată în 1942, într-o finală de Cupă: Rapidul s-a impus cu 7-1. Este interesant aici că primul gol al Rapidului a fost marcat de Florian Radu. Acesta avea să devină primul fotbalist român care a jucat în tricoul lui AS Roma”, povestește Andrei Vochin.

Ce alte diferențe notabile au mai fost de-a lungul timpului între Rapid și U Cluj

În afară de acel 7-1 pentru feroviari din 1942, istoria mai consemnează și alte diferențe mari între cele două echipe. Rapid are două scoruri de 5-0 în 1937, apoi mai aproape de prezent, în 1995. În replică, clujenii s-au impus cu o „manita” în 1935, 1987 și apoi în 1993.

„Între cele două echipe, spuneam, dincolo de scorul ăsta, au mai fost niște rezultate mari, mai mari. De exemplu, au fost două rezultate de 5 – 0 pentru Rapid în 1937 și 1995 și trei rezultate de 5 – 0 pentru Universitatea Cluj în oglindă în 1935, 1987 și 1993”, spune Vochin.

Cronica unui U Cluj – Rapid 5-0, imediat după Revoluție, a fost scrisă de nimeni altul decât de invitatul permanent al „Oldies But Goldies”, Andrei Vochin. „Și apropo de Răzvan (n.r. jurnalist FANATIK), că spuneai tu că îi dau eu să caute. Ei, nu, aici a reușit el să găsească faptul că la meciul din 1993, Universitatea Cluj și Rapid 5 – 0, cronica a fost scrisă de mine. Aici chiar mi-a făcut o surpriză că nu mai țin minte, acum, după ce mi-a spus că am participat, mi-am și adus aminte și că… (n.r. Ai dat titlul ăla, 1, 2, 3, 4, 5?) Da, pentru că am reprodus ce a scandat tribuna clujeană pe stadionul Ion Moina”.

Rapid – U Cluj, destin comun. Antrenori și jucători care au trecut, recent, pe la ambele formații

că, la acel meci din 1993, a fost ultima dată când l-a văzut în tribună pe marele Ștefan Kovacs (1920-1995). În replică, Horia Ivanovici a ținut să sublinieze faptul că, în multe rânduri, destinele celor două echipe au fost comune. Au existat jucători și antrenori care au trecut rând pe rând pe la Cluj și prin Giulești.

„Apropo de antrenori și apropo de destin. Între Rapid și U Cluj sunt mici chestiuni, dacă le vezi, ale destinului. Până acum câteva luni, antrenor la Cluj a fost Ioan Ovidiu Sabău, unul dintre jucătorii exponențiali cu care Rapidul a câștigat titluri (2).

Astăzi, antrenorul lui U Cluj este Cristiano Bergodi, ultimul antrenor, să zicem, de succes, al Rapidului, în ultimii ani. Și am dat doar exemple minore în momentul de față. Sunt convins că sunt mult mai multe inter-conexiuni”, a remarcat moderatorul emisiunii.