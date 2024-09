FCSB a jucat la un moment dat an de an în grupele de competiții europene, iar Gigi Becali a primit sume considerabile din partea UEFA pentru performanțele sportive realizate de echipa roș-albastră.

Care a fost cea mai mare primă încasată de Bănel Nicoliță de la Gigi Becali: „Au intrat toți banii în cont”

Bănel Nicoliță a jucat șase ani și jumătate în tricoul celor de la FCSB, formația unde a adunat nu mai puțin de 263 de apariții în toate competițiile. Aici, fostul internațional român a jucat peste 60 de meciuri în cupele europene, iar în câteva rânduri a evoluat cu gruparea roș-albastră inclusiv în grupele UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

În acea perioadă de glorie a FCSB-ului, sume uriașe de bani au ajuns în conturile clubului, însă și jucătorii erau recompensați pe măsură de finanțatorul Gigi Becali. , Bănel Nicoliță a dezvăluit care a fost cea mai mare primă pe care a primit-o în perioada când evolua pentru FCSB.

„120.000 de euro, prima de Champions League, cu Galatasaray. Cam toate au fost la fel. Nu intra și prima pe campionat în aceeași bani. Era legată doar de calificarea în grupele Champions League. În rest, nu luam nimic, doar salariul. Poate mai jucam cu Rapid sau Dinamo și mai aveam o primă specială, în rest, nimic.

ADVERTISEMENT

Doar dacă intram în grupele UEFA Champions League luam banii ăștia. Da, nu există (n. r. dacă au intrat toți banii odată). Când au intrat banii de la UEFA, noi în secunda unu am avut banii în cont. Nu a existat întârziere”, a declarat Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Nicoliță a dezvăluit ce bani i-au oferit cei de la Vălenii de Munte. Șocat la primul meci: ”M-au așteptat cu căruțele. Așa, tată!”

La vârsta de 39 de ani, Bănel Nicoliță , iar din această vară s-a transferat la CSO Teleajenul Vălenii de Munte. Cu 269 de apariții la nivelul primei ligi a României, Bănel a povestit despre cum este primit de adversari, dar și de suporteri la meciurile din deplasare.

ADVERTISEMENT

„Sunt la Vălenii de Munte acum, e bine. Cum să mă înjure? Nici adversarii, mă așteaptă ăia cu 2-3 ore înainte să vină să facă poze cu mine. Am avut meci la ora 18.00 și zic să plec mai devreme și am venit cu două ore înainte. Era lume acolo, mă așteptau cu căruțele, cu bicicletele.

Bravo, tată, asta e bucuria mea. Ce poze? Eram pe teren, ieșeam să fac poze, iar intram. Asta e cea mai mare bucurie a mea după ce m-am lăsat. Știți ce bază au făcut oamenii ăia acolo la Vălenii de Munte?

ADVERTISEMENT

Mi-au dat doi an contract, până la 45 de ani sunt acolo. Îmi dau 30 de milioane (n.r. – lei vechi) pe lună, plus că am luat ceva la semnătură. Am luat 3.000 de euro. Mă duc doar la meciuri, unde să mă mai duc?

Avem primă de promovare cam de 4-5.000 de euro. După meciuri mai stăm la un mic, la o bere. Eu nu stau că sunt cu mașina, stau departe, dar un mic îl mănânc”, a declarat Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

VAL DE REACTII dupa ANUNTUL LUI GIGI BECALI CA CEDEAZA FCSB FAMILIEI si RAZBOIUL cu FRF