Care a fost cea mai mare supărare din viața lui Mircea Lucescu? Momentul în care fiul Răzvan l-a văzut plângând pe ascuns

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu s-a stins din viață, marți, 7 aprilie, la ora 20:36, la Spitalul Universitar de Urgență București. Corpul omului care a câștigat 35 de trofee, a antrenat la Inter Milano cu Ronaldo Nazário în atac și a cucerit Cupa UEFA cu Șahtior Donețk într-o finală de vis la Istanbul, a cedat în lupta cu boala.

Mircea Lucescu a plâns după ce a fost dat afară de la națională

Lucescu a avut o carieră uriașă, fiind cel mai de succes om din istoria fotbalului românesc. Dincolo de performanțele sale fabuloase, Il Luce a avut și momente grele în viață. Unul dintre ele s-a petrecut acum 40 de ani și l-a marcat pe fiul său Răzvan.

ADVERTISEMENT

„Victoria însemna că tata avea timp și pentru mine. Ne jucam cu mingea, vorbeam, citeam, ne plimbam, nimic ieșit din tiparele acelor vremuri. Eu și mama depindeam de starea de spirit a tatei. L-am văzut de multe ori trist, însă încerca să ne țină departe de problemele lui.

Totuși, din înfrângerile lui familia noastră a avut și de câștigat. Am învățat să fim uniți, să înțelegem că viața nu-i ca o floare. Totul trebuie înțeles pentru a putea face față mai bine următoarelor lovituri. L-am văzut și plângând…

ADVERTISEMENT

Hagi l-a sunat să-i spună că a fost o greșeală

Da, de două ori, totul într-un timp extrem de scurt. Eram acasă și avea lacrimi. Nu de fericire, deși România câștigase cu 4-0 în fața Austriei. Erau de durere, culmea, fusese dat afară! Apoi, s-a calmat. Cred că după o zi, Hagi l-a făcut pe tata să plângă, când i-a telefonat să-i spună că este o greșeală demiterea de la Națională, din ’86.

ADVERTISEMENT

Tata fusese criticat că avusese curajul să-l pună pe Hagi căpitan la 20 de ani, tocmai la meciul cu Irlanda de Nord. Dar tata știa că Hagi avea să urce și l-a susținut, i-a dat încredere. Iar Hagi a ținut să-i mulțumească, să-i spună că nu-i corect. Emoțional, l-a afectat pe tata„, a povestit Răzvan, cu ani în urmă, pentru Eu Sunt 12.

ADVERTISEMENT

prelunând prima reprezentativă. A explicat de ce a făcut acest pas la finalul carierei, confirmând cumva episodul din 1986.

Il Luce s-a simțit peste tot român

“După ce am plecat de la Națională, în 1986, am fost supărat o lungă perioadă de timp, mi-am spus că nu mă mai întorc niciodată, pentru că m-am simțit nedreptățit atunci.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, însă, peste tot pe unde am ajuns în viață, am simțit că aprecierea mea era cumva legată de țară. Tot timpul am avut acest sentiment, iar dacă eu nu l-am avut, punctual, în anumite momente, au avut grijă alții să mi-l amintească. Am fost, peste tot, ROMÂNUL Mircea Lucescu.

Nu eram considerat nici fotbalistul Mircea Lucescu, nici antrenorul Mircea Lucescu, eram considerat românul Mircea Lucescu. 20 de ani prin lume nu am uitat cine sunt. Totdeauna am acționat cu maximă responsabilitate, pentru că știam că lumea acasă mă urmărește și se bucură de cariera mea. Tot timpul în spatele meu a fost acest imbold fantastic care e apartenența la România. Am simțit că nu pot să refuz Naționala. Mi-am asumat acest risc, a spus Mircea Lucescu, în 2024”, într-un interviu acordat revistei Formula AS.

Va fi înmormântat vineri la Cimitirul Bellu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al celui mai titrat antrenor român din istorie va fi adus pe cel mai mare stadion al țării pentru ca cei care l-au apreciat să își ia rămas bun.

Funerariile vor avea loc vineri, 10 aprilie. Slujba se va ține la biserica Sfântul Elefterie, în timp ce înmormântarea va avea loc mai apoi la Cimitirul Bellu, unde va fi prezentă doar familia fostului selecționer