Care a fost clubul de top din România ”cel mai bogat din Europa de Est” în 1990: ”Avea 20 de milioane de dolari în cont”

Căderea comunismului din 1989, venită odată cu plecarea de la putere a lui Nicolae Ceaușescu și a camarilei sale de tristă amintire, a adus modificări pe toate planurile în țara noastră. În sport, grație deschiderii către Vest, echipele au început să acumuleze sume importante de bani. Care era clubul din țara noastră considerat ”cel mai bogat din Europa de Est” în 1990. Ar fi avut zeci de milioane de dolari în conturi.

Suma uriașă de bani pe care o avea Dinamo în conturi după Revoluție

Turneul final al Campionatului Mondial din 1990 a fost o mană cerească din punct de vedere financiar pentru cluburile de top din România care au dat jucători la echipa națională. Evoluția ”tricolorilor” la ”Coppa del Mondo” și căderea comunismului, survenită mai devreme, în decembrie 1989, au deschis ușa mai multor fotbaliști români în fotbalul din vestul Europei.

În urmă cu mai bine de un sfert de secol, Dinamo s-a numărat printre echipele în contul cărora au intra cei mai mulți bani de pe urma transferurilor realizate în vara din urma turneului final. Fostul component al ”Generației de Aur” și jucător în Ștefan cel Mare, Florin Prunea, 57 de ani, a dezvăluit faptul că clubul din București ar fi strâns 20.000.000 de dolari în conturi.

Din păcate pentru alb-roșii, bogăția de la începutul anilor 90 a fost una efemeră. faptul că șeful secției de fotbal din ”Groapă” de la acea vreme, Vasile Ianul, ar fi cheltuit toți banii în doar trei ani. Mai exact, fostul conducător al lui Dinamo nu ezită să plătească sume importante de bani doar pentru a-i încurca pe eternii rivali de la Steaua.

Dinamo era clubul din România ”cel mai bogat din Europa de Est” în 1990

Grația zecilor de milioane de dolari intrați în conturi, Dinamo era în acea perioadă, , cel mai bogat club de fotbal din Estul Europei. ”După Italia ’90, Dinamo avea în cont 20 de milioane de euro. Dinamo a fost cel mai bogat club din Europa de Est în perioada aia, cu ce a luat după Mondial. Lupescu, Răducioiu, Klein… tot. Avea 20 de milioane în cont…”, a afirmat fostul mare portar, în cadrul unui .

Echipa din Ștefan cel Mare nu a știut însă să-și gestioneze bugetul. Conducătorul clubului de la acea vreme, Vasile Ianul, ar fi avut ”grijă” să risipească această sumă colosală. Dinamo ar fi cumpărat, spune Prunea, peste 60 de jucători. Scopul mișcării a fost acela ca ei să nu ajungă la rivala de moarte Steaua.

”În trei ani s-au dus (n.r. cei 20 de milioane de dolari). Nea Vasile Ianul i-a distrus, a luat 64 de jucători ca să nu îi ia Steaua, îi lua la Dinamo… un vârf de atac, Teodorescu, s-a și lăsat. L-a luat de la UTA, i-a dat 60.000 de dolari, și-a deschis două consignații și s-a lăsat de fotbal! Blid a luat 60.000 de dolari, nu a jucat o secundă la Dinamo, Vlădoiu a venit după șase ani la Dinamo. Ca să nu îi ia Steaua, Ianul le dădea bani. Dacă ați pomenit așa ceva… așa erau vremurile”, a mai declarat Florin Prunea, pentru sursa citată.

Cine a fost Vasile Ianul și în ce perioadă a condus clubul Dinamo

Vasile Ianul s-a născut pe 1 noiembrie 1945 în Năsăud. A avut o carieră de fotbalist, arbitru, președinte de club dar și o figură controversată din fotbalul românesc. Este cunoscut mai ales ca președinte al clubului Dinamo București în anii ’80 și ’90. A condus clubul din Ștefan cel Mare între 1985 și 1994, perioadă cu două titluri de campioană (1990 și 1992).

În special după Revoluție, Ianul a devenit o figură foarte controversată a fotbalului românesc. Mulți suporteri și foști jucători îl consideră ”omul care a distrus marea echipă a lui Dinamo din 1989–1990”. Nu doar Prunea, ci și alte voci, l-au acuzat că a vândut jucători importanți și a gestionat prost clubul.

Ianul a fost implicat și într-o serie de transferuri suspecte ale unor jucători precum Florin Răducioiu, Ionuț Lupescu și Bogdan Stelea. Au existat acuzații de fraudă, arestări în 1998 și în perioada 1999-2002. În final, condamnarea a fost ulterior prescrisă. Vasile Ianul a murit pe 20 martie 2013 la Iași, la 68 de ani.