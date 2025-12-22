Sport

Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu? Dezvăluirile prietenului de-o viață Tică Dănilescu

Tică Dănilescu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Cornel Dinu, a vorbit la FANATIK Dinamo despre relația pe care legenda lui Dinamo o avea cu Valentin Ceaușescu.
Catalin Oprea
22.12.2025 | 16:00
Care a fost de fapt adevarata relatie dintre Cornel Dinu si Valentin Ceausescu Dezvaluirile prietenului deo viata Tica Danilescu
Tică Dănilescu a vorbit despre relația apropiată dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu. Sursă foto: Colaj FANATIK
Tică Dănilescu și Cornel Dinu au fost colegi de bancă la școală, în Târgoviște, iar relația lor de prietenie a trecut cu brio proba timpului. Dănilescu a dezvăluit că relația lui Cornel Dinu cu Valentin Ceaușescu a fost una apropiată. Valentin îl ajuta pe jucătorul de legendă al celor de la Dinamo de fiecare dată când avea ocazia.

Constantin Dănilescu a dat detalii despre relația pe care Cornel Dinu o avea cu Valentin Ceaușescu

„Relația lui a fost cu Valentin Ceaușescu. L-a adus la Târgu Mureș, l-a adus la Scornicești. Valentin a ghidonat toate treburile astea. El a avut sprijin. După aia s-a cocoțat acolo prin relația cu răposatul Ion Iliescu”, a povestit Tică Dănilescu la FANATIK Dinamo.

Cornel Dinu se confruntă de mai mult timp cu probleme de sănătate, iar Constantin Dănilescu se bucură să audă de la Cristi Coste că starea fostului mare fotbalist al lui Dinamo s-a mai îmbunătățit. Dănilescu a oferit detalii despre prietenia care îl leagă pe Dinu încă de când cei doi erau colegi de bancă în clasa I, la Târgoviște.

Mă doare sufletul ce e cu el. I-am zis multă sănătate, îmi răspunde sec… și ție. La Am avut o legătură bună, am fost colegi adevărați. Stăteam și pe străzi alăturate în Târgoviște. Era fratele lui, cu doi ani mai mare, nu se atingea nimeni de el. Intrase deja și în elita asta a fotbalului din Târgoviște, Rudi Bețea l-a lansat.

Tică Dănilescu are doar cuvinte de laudă la adresa lui Cornel Dinu: „Are relația lui cu scriitorii, relația lui cu actorii. Se ducea la masă cu ăștia adevărați, ca Fănuș Neagu”

A plecat imediat la Dinamo. Am avut totdeauna cuvinte bune despre el. Pierdeam multe nopți la cantonament la discuții, la Săftica. Mă bucur când aud că e mai bine. De sărbători vorbesc cu el, cu Borcea, cu domnul Badea. Îmi trimite ce scrie la FANATIK, citesc cu plăcere.

Dinu are relația lui cu scriitorii, relația lui cu actorii, nu a pierdut degeaba timpul prin baruri și restaurantele bune. Se ducea la masă cu ăștia adevărați, ca Fănuș Neagu”, a mai povestit Tică Dănilescu la FANATIK DinamoTică Dănilescu și Cornel Dinu sunt născuți în 1948, la fel ca și clubul Dinamo, și au 77 de ani.

ADEVARUL despre RELATIA dintre Cornel Dinu si Valentin Ceausescu. DEZVALUIRILE lui Tica Danilescu

